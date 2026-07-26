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Alonso: "Dimos un buen paso adelante, con una base sólida para crecer el resto del año"

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Redacción deportes, 26 jul (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que acabó decimocuarto el Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial, declaró en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest, que dieron "un buen paso adelante este fin de semana", lo que, en su opinión, es una "base sólida para seguir creciendo después del parón vacacional".

"Dimos un buen paso hacia adelante este fin de semana, creando una base sólida sobre la que seguir creciendo después del parón vacacional", manifestó el doble campeón mundial asturiano, en una interminable segunda juventud a unos días de cumplir 45 años, que regresó al circuito en el que hace 23 asombró al mundo entero al convertirse en ese momento en el piloto más joven de la historia y en el primer español en ganar una carrera de F1.

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"El coche se comportó bien en carrera y fuimos capaces de luchar con los que teníamos alrededor nuestro, lo que fue genial después de unos cuantos fines de semana complicados", comentó Alonso en el Hungaroring, donde logró, en 2003, la primera de sus 32 victorias en la categoría reina, en la que cuenta un total de 106 podios.

"Vamos a seguir tirando a tope y veremos como van encajando las cosas en Zandvoort -sede del Gran Premio de Países Bajos, con el que se reanudará el campeonato, el penúltimo fin de semana de agosto-, sobre todo con las actualizaciones del motor Honda", señaló el genial piloto asturiano, asimismo campeón del mundo de resistencia (WEC), categoría en la que, además de otros triunfos, se anotó en dos ocasiones las prestigiosas 24 Horas de Le Mans, en el circuito de La Sarthe (Francia).

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Alonso había logrado entrar el sábado, por primera vez en lo que va de año, en la Q2, la segunda ronda de la calificación, con las primeras evoluciones de cierto nivel en un hasta ahora deficiente AMR26. EFE

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