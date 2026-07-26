Adrián Ben revalida el título nacional de 1.500 metros en una final muy ajustada

Málaga, 26 jul (EFE).- El gallego Adrián Ben revalidó este domingo el título de campeón de España de 1.500 metros al imponerse en una final muy igualada disputada en el Estadio Ciudad de Málaga, donde cruzó la meta con un tiempo de 3:47.54.

El atleta del CA Adidas volvió a demostrar su experiencia en los campeonatos nacionales y resolvió la carrera en los últimos metros para conservar la corona conquistada el pasado año. La medalla de plata fue para Carlos Sáez, del HOKA, que concluyó a solo once centésimas del vencedor con un registro de 3:47.65.

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El murciano Mariano García, que había sido el más rápido en las semifinales y afrontaba su primer Campeonato de España absoluto en los 1.500 metros, tuvo que conformarse con la medalla de bronce al finalizar tercero con un tiempo de 3:47.96.

La cuarta posición correspondió a Ignacio Fontes, del Nike Running Club, con 3:48.14, mientras que Martín Segurola, de la Real Sociedad, fue quinto con 3:48.15, en una llegada muy apretada entre los principales favoritos.

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Con este resultado, Adrián Ben suma un nuevo título nacional a su palmarés y confirma su condición de referencia en el mediofondo español.

Por su parte, el tercer puesto de Mariano García, que este año ganó el Mundial de pista cubierta en 1.500, deja, por el momento, en el aire sus opciones de formar parte de la selección española para el Campeonato de Europa de Birmingham, ya que deberá esperar a la decisión definitiva de los responsables técnicos tras un campeonato marcado por la enorme igualdad en la prueba reina del mediofondo nacional. EFE

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