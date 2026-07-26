A disposición judicial por acondicionar su terraza como un invernadero de marihuana

Granada, 26 jul (EFE).- La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un hombre de 32 años como presunto autor de un delito contra la salud pública al haber acondicionado la terraza de su casa, en un bloque de pisos de Guadix (Granada), como un invernadero de marihuana.

La investigación se inició cuando agentes de la Guardia Civil apreciaron una estructura cubierta con malla de plástico a modo de invernadero en la terraza de un bloque de pisos del municipio, junto con un intenso olor a marihuana claramente perceptible desde la calle.

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Las quejas vecinales por el fuerte olor reforzaron las sospechas sobre la vivienda, que fue registrada. Los agentes hallaron en la terraza exterior un invernadero de unos 20 metros cuadrados, construido con un plástico que permitía el paso de luz solar.

En su interior, informa la Guardia Civil, había 27 plantas de marihuana en diferentes estados de crecimiento que fueron intervenidas y puestas a disposición judicial junto al inquilino de la vivienda por un delito contra la salud pública. EFE

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