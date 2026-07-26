2.468 personas evacuadas por el incendio en Madrid están atendidas en 15 municipios

Madrid, 26 jul (EFE).- La Comunidad de Madrid mantiene activos 15 puntos de acogida para atender a las personas evacuadas por el incendio de la sierra Oeste, en los que este domingo se está prestando asistencia a 2.468 personas.

El último dispositivo de atención a los evacuados se incorporó ayer en Sevilla la Nueva, donde actualmente se atiende a 100 personas, ha informado este domingo el gobierno regional.

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El resto de puntos de acogida habilitados en coordinación con los ayuntamientos se distribuyen de la siguiente manera: Móstoles (400 personas acogidas), Las Rozas (286), Alcalá de Henares (250), Villaviciosa de Odón (227), Villamanta (220), Alcobendas (200), Leganés (171), Brunete (153), Getafe (150), Alcorcón (130), Sevilla la Nueva (100), Villanueva de la Cañada (75), Villamantilla (60), Navalcarnero (25) y Villanueva de Perales (21).

La mayoría de estos puntos de atención se han instalado en grandes polideportivos, informa la Comunidad, que están sirviendo como alojamiento temporal para las personas que han tenido que abandonar de forma forzosa sus viviendas.

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En ellos se ofrece asistencia básica para el aseo personal y manutención, con desayuno, comida y cena, y cuentan con camas instaladas por la Unidad Militar de Emergencias (UME) o por los propios ayuntamientos.

Muchos de estos puntos disponen también de apoyo social y psicológico, prestado por trabajadores sociales y psicólogos.

Con el fin de hacer más llevadera la estancia de los menores, se han habilitado televisores con películas infantiles y se organizan actividades como globoflexia o espectáculos de payasos.

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Las personas mayores o especialmente vulnerables reciben atención sanitaria cuando la necesitan, en coordinación con la Consejería de Sanidad.

Además, en todos los puntos de acogida permanece de forma continuada personal de Protección Civil de los distintos ayuntamientos.

En total, confirma el gobierno regional, 3.397 personas han sido evacuadas en autobuses del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid. EFE