13-9. Estados Unidos frena a España y la Copa del Mundo sigue resistiéndose

Redacción deportes, 26 jul (EFE).- La selección española no pudo este domingo con Estados Unidos, un rival más sólido durante todo el encuentro y que supo manejar mejor los momentos decisivos, y cayó por 13-9 en la final de la Superfinal de la Copa del Mundo, un título que continúa resistiéndose.

El equipo dirigido por Jordi Valls deberá esperar para conquistar el único gran trofeo que falta en su palmarés. Tras los dos bronces logrados anteriormente, suma ahora una plata en una final en la que pagó caro su irregular rendimiento en las superioridades numéricas (3/10), la ausencia de su capitana y referente ofensiva, Bea Ortiz, y la falta del último impulso en los momentos en los que logró igualar el marcador. EFE

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