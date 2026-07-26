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1-3. Cruz Azul engrosa su historia y alza el trofeo de Campeón de Campeones

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Mikaela Viqueira

Carson (EE.UU.), 25 jul (EFE).- Cruz Azul engrosó este sábado su leyenda con la conquista del trofeo de Campeón de Campeones de la Liga MX tras imponerse por 1-3 al Deportivo Toluca en un duelo guiado por goles del argentino José Paradela y de Carlos Rodríguez con los que el club firmó una nueva página dorada en su historia.

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La Máquina se adelantó en el marcador en el minuto 31 tras un disparo desde dentro del área de Paradela, aprovechando la asistencia de Carlos Rodríguez que puso en pie a una grada entregada a los azules, quienes acudían al duelo para sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas.

Los de Antonio 'El Turco' Mohammed respondieron con un tanto que selló el empate en los últimos compases de primer tiempo con un incontestable disparo a balón parado por parte de Alexis Vega que dejó el pulso acelerado de cara a la segunda parte.

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Cruz Azul se recompuso del contragolpe del rival con un tanto en el 55 de Carlos Rodríguez y otro en el minuto 61 como parte de una jugada a balón parado de Paradela con los que consolidó no solo el encuentro sino la supremacía que ostentan como flamantes campeones de la Liga Mx de la actual temporada.

Empecinados en refrendar un prestigio que han logrado labrarse recientemente en la liga mexicana, Toluca salió al terreno con la batuta en mano, creando más ocasiones a portería que, aunque no llegaron a materializarse, significaron una demostración de fuerza del equipo del infierno escarlata.

Antes de marcar el tanto que le valió al empate al Toluca, Vega ya había puesto al guardameta rival, Kevin Mier, a trabajar con el aviso de dos disparos peligrosos que lo obligaron a salir de su zona de confort para despejar y evitar el gol.

Los azules tampoco se quedaron atrás y no se achantaron ante unos diablos que, si bien obtuvieron una mayor posesión de balón, carecieron de la profundidad necesaria para reflejarlo en el marcador.

Gabriel Fernández tuvo la oportunidad de agrandar distancias entre las filas de Huiqui antes del pitido final del primer tiempo al recibir un balón dentro del área cuando se encontraba solo ante la portería, pero tiró el balón para arriba.

El partido mantuvo la intensidad en el segundo tiempo, con un Toluca que disputó con ímpetu la posesión y buscó el arco rival, aunque sus aproximaciones carecieron de la profundidad necesaria y terminaron por neutralizarse ante el orden de la zaga celeste.

El conjunto escarlata estuvo muy cerca de inclinar la balanza con una jugada a balón parado en los últimos minutos de juego que hizo tambalear la defensa, aunque el cobro terminó marchándose por arriba del travesaño.

Esta valiosa victoria amarra el boleto de Cruz Azul para la Campeones Cup, el trofeo que enfrenta a los monarcas de la Liga MX y la MLS, donde se medirá el próximo 16 de septiembre en el NU Stadium ante el todopoderoso Inter Miami de Lionel Messi.

1 - Deportivo Toluca: Luís García, Santiago Simón, Federico Pereira, Bruno Méndez (m.76: Everardo López), Jesús Gallardo; Franco Romero, Fernando Arce (m.59: Pavel Pérez), Jesús Ricardo Angulo (m.67: Ivan López), Nicolás Castro (m.76: Víctor Guzmán), Antonio Vega (m.59: Helinho); Jorge Díaz.

Entrenador: Antonio Mohammed (Argentina).

3 - Cruz Azul: Kevin Mier; Jesús Orozco, Gonzalo Piovi, Willer Dita, Jeremy Márquez; Carlos Rodríguez (m.90: Andrés Montaño), Erik Lira, Agustín Palavecino (m.90: Nicolás Ibáñez), José Paradela (m.80: Luka Romero) Carlos Rotondi (m.80: Omar Campos); Gabriel Fernández (m.73: Osinachi Ebere).

Entrenador: Joel Huiqui (México).

Goles: 0-1, min. 31: José Paradela; 1-1, min. 45+3: Alexis Vega; 1-2, min. 55: Carlos Rodríguez; 1-3, min. 61: José Paradela.

Árbitro: Luis Enrique Santander (México). Amonestó a Agustín Palavecino y Jesús Orozco, de Cruz Azul.

Incidencias: partido del título de Campeón de Campeones disputado en el Estadio Dignity Health Sports Park, en la localidad de Carson, en el estado de California, con capacidad para unos 27.000 espectadores. EFE

(foto)

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