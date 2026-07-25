Sánchez anuncia que los incendios de Madrid y Ávila pasan a tratarse como uno solo

Ceniceros (Madrid), 25 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que los incendios de la Comunidad de Madrid y Ávila empezarán a tratarse como uno solo y se unificará el mando de la emergencia de aquí en adelante. EFE

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