Sainz y 'Checo' Pérez , eliminados en la primera ronda; Alonso por primera vez en la Q2

Redacción deportes, 25 jul (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), con el decimoctavo tiempo, y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), con el vigésimo segundo, quedaron eliminados este sábado en la primera ronda de la calificación (Q1) para el Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest.

El inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo y ganador en esta pista el año pasado, marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 4.381 metros de la pista húngara en un minuto, 18 segundos y 277 milésimas, 379 menos que el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

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El doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), que pasó ronda, se clasificó, por primera vez en lo que va de temporada, para disputar la Q2.

La segunda ronda (Q2) se disputará a continuación.

- Eliminados en la primera ronda (Q1):

17.

Oliver Bearman

GBR

Haas

1:20,233

18.

Carlos Sainz

ESP

Williams

1:20,621

19.

Alexander Albon

THA

Williams

1:20,658

20.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

1:20,659

21.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

1:20,886

22.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

1:21,322

EFE

arh