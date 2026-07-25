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Naturalistas urgen a España a prohibir por ley las granjas de pulpos en todo su territorio

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Las Palmas de Gran Canaria, 25 jul (EFE).- La organización AnimaNaturalis ha celebrado este sábado que Nueva Pescanova haya renunciado a su granja de pulpos prevista en Gran Canaria y ha confiado en que estemos ante "el inicio del fin" de esta actividad, que urge al Congreso de los Diputados a prohibir por ley.

En declaraciones a EFE, la abogada de AnimaNaturalis Cristina Ibáñez ha valorado la retirada de la empresa como "una victoria" alcanzada tras años de oposición continuada por parte de colectivos animalistas, la comunidad científica y el ámbito jurídico, quienes venían alertando sobre la inviabilidad ambiental, ética y legal de la propuesta.

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"Hoy es día de celebración realmente. Lo que ha ocurrido es una victoria. Nueva Pescanova ha desistido de un proyecto que llevaba años dando tumbos, pero esto solo es el inicio del fin porque en España no existe una prohibición a nivel estatal de este tipo de acuicultura intensiva", ha afirmado la letrada.

Para lograr la erradicación definitiva de estas instalaciones en territorio nacional, Ibáñez ha hecho un llamamiento urgente a los grupos parlamentarios para que retomen y den trámite a la proposición de ley presentada en junio de 2025 por la organización Interspecies, que ya se ha registrado en la Cámara Baja.

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Según ha detallado la jurista, la iniciativa legislativa plantea la modificación de la vigente Ley de Cultivos Marinos con el objetivo explícito de vetar la cría de pulpos en todo el Estado, una medida que AnimaNaturalis considera indispensable para evitar que otros promotores intenten proyectos similares en el futuro.

La portavoz legal de esta organización ha dicho que entre los argumentos que esgrimen para sustentar su oposición frontal a la cría de cefalópodos en cautividad figura, en primer lugar, la inexistencia de un método de sacrificio que garantice que los pulpos estarán inconscientes inmediatamente antes de ser sacrificados, lo que "ya debería ser motivo suficiente".

Además, ha alertado sobre el grave impacto ecológico derivado de su alimentación, ya que, al ser animales carnívoros estrictos, requieren consumir diariamente entre dos y tres veces su propio peso en alimento, una exigencia nutricional que implicaría "profundizar en la sobreexplotación de las poblaciones de peces silvestres en los océanos para fabricar piensos".

De igual forma, ha incidido en el sufrimiento que la cautividad genera en unos animales, caracterizados "por su elevada inteligencia y complejidad cognitiva y emocional: hablamos de animales absolutamente maravillosos, inteligentes, muy complejos a nivel emocional y psicológico, encerrarlos en tanques no cumple con ningún mínimo de bienestar".

A ello se suma, ha dicho, "su peculiar fisiología, al carecer de esqueleto interno o externo y poseer una piel extremadamente fina y vulnerable a lesiones en recintos cerrados".

Preguntada por la diferencia existente entre la cría de pulpos y la de otras especies consolidadas en el litoral, como la lubina o la dorada, la letrada ha aclarado que, aunque la organización rechaza cualquier forma de explotación animal intensiva, la apertura de granjas para nuevas especies representa "un absoluto retraso" social y productivo.

"Construir nuevas granjas para nuevas especies es un absoluto atraso. No tiene ningún sentido explorar la explotación de una nueva especie en el punto actual de sobreexplotación generalizada a todos los niveles", ha enfatizado, por lo que ha defendido la necesidad de avanzar hacia un modelo de relación con los animales "más empático y respetuoso". EFE

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