Muere ahogado un joven de 21 años en un canal de Amposta (Tarragona)

Barcelona, 25 jul (EFE).- Un joven de 21 años ha muerto ahogado esta pasada noche en el Canal de la derecha del Ebro, en la localidad de Amposta (Tarragona), según informa Bombers de la Generalitat.

Sobre las doce menos cuarto de la noche, los bomberos recibieron el aviso de que una persona había saltado desde el Puente de Piedra del Canal, y que no había salido del agua.

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En el lugar del accidente, el cuerpo de bomberos activó un amplio dispositivo de búsqueda para localizar al joven, en el que participaron 14 dotaciones y 31 efectivos de diferentes unidades.

La búsqueda intensiva comenzó en el punto desde el que el joven se lanzó al agua, el Puente de Piedra, y prosiguió aguas abajo, incluyendo la Illa de Buda.

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Posteriormente, los servicios de emergencia acotaron la localización a los primeros kilómetros del canal principal y en los secundarios, donde se creía que podía estar.

Finalmente, los bomberos han localizado el cuerpo sin vida del joven poco después de las cuatro de la madrugada, a unos 7,5 kilómetros del lugar donde había sido visto por última vez.

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Los Mossos d'Esquadra se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo y de la investigación.

En este dispositivo de búsqueda participaron efectivos de los parques de bomberos de l’Ametlla de Mar, Tortosa, Amposta y Ulldecona, dos dotaciones de mando, los GRAE, la unidad subacuática y el equipo de drones de la Unidad de Medios Aéreos. EFE

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