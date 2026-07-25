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María Pérez llega lanzada al Europeo al batir el récord de España de 10.000 metros marcha

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Málaga, 25 Jul (EFE).- La granadina María Pérez volvió a escribir una página histórica del atletismo español al batir este sábado el récord de España de los 10.000 metros marcha en los Campeonatos de España que se disputan en Málaga.

La campeona olímpica, mundial y europea se impuso con una extraordinaria marca de 42:12.93, rebajando en más de un segundo la anterior plusmarca nacional de 42:14.12, establecida por Raquel González hace una década. Se trata, además, del primer récord de España que se consigue en esta edición de los Nacionales.

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La atleta de Orce ofreció una auténtica exhibición sobre la pista del Estadio Ciudad de Málaga. Tras una salida muy rápida de Antía Chamosa, María Pérez tomó el mando de la prueba antes de cumplirse el primer kilómetro y comenzó a imponer un ritmo inalcanzable para el resto de participantes. En una carrera marcada por el calor, la humedad y el viento, la marchadora andaluza fue aumentando progresivamente su ventaja hasta doblar a numerosas rivales, incluidas las dos atletas que finalmente la acompañaron en el podio.

Al paso por el ecuador de la prueba ya registraba un espectacular 21:12.45 en los primeros 5.000 metros, un ritmo que hacía presagiar el asalto al récord de España. Lejos de ceder en la segunda mitad, mantuvo una marcha constante y cruzó la meta en 42:12.93, mejorando tanto la plusmarca nacional de Raquel González como su propio récord personal, que hasta ahora era de 42:24.68, conseguido el pasado año en Tarragona.

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La medalla de plata fue para Antía Chamosa, que también completó una gran actuación al detener el cronómetro en 43:29.19, nuevo récord personal. El bronce correspondió a la sub-23 Aldara Meilán, otra de las protagonistas de la jornada, que rebajó igualmente su mejor marca hasta los 44:15.89, confirmando la excelente salud de la marcha femenina española.

La prueba disputada en Málaga fue la tercera competición de María Pérez esta temporada. La granadina había iniciado el curso con el título en el Campeonato de España Universitario, representando a la UCAM Murcia en Jaén, y, posteriormente, se impuso en el prestigioso Gran Premio Cantones de A Coruña.

Su exhibición en la capital malagueña supone la mejor carta de presentación posible para el Campeonato de Europa de Birmingham, que se disputará del 10 al 16 de agosto, donde llegará en un excelente estado de forma y con el aval de haber recuperado el récord de España de los 10.000 metros marcha. EFE

jmd/jpd

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