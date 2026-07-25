Maíllo duda de que la nueva legislatura andaluza tenga "estabilidad": dependerá de si PP y Vox logran gobernar en España

El portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha cuestionado que la XIII legislatura andaluza que acaba de echar a andar tras la constitución del Parlamento y la conformación del nuevo Gobierno de la Junta presidido por Juanma Moreno vaya a disfrutar de "estabilidad", y ha vaticinado que dicho elemento va a depender de si el PP y Vox --socios de gobierno en el actual Ejecutivo andaluz-- logran gobernar en España tras las próximas elecciones generales, previstas para el año 2027.

Así lo ha venido a trasladar el también coordinador federal de Izquierda Unida (IU) en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha trasladado que cree que PP y Vox tienen "una voluntad ahora" de que la legislatura recién iniciada en Andalucía sea "estable, lo que no quiere decir que lo vaya a ser", ha advertido.

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En esa línea, Maíllo ha señalado que los "ejecutores" del pacto de gobierno suscrito por PP y Vox en Andalucía son los presidentes nacionales de ambas formaciones, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente, y "van a estar muy condicionados por la posibilidad o no de alcanzar un acuerdo" si las elecciones generales les dan el resultado necesario "para hacerlo".

De este modo, Maíllo ha dicho estar "convencido" de que, si PP y Vox "no consiguen el Gobierno de España" tras las próximas elecciones generales, "la estabilidad en Andalucía se cae al día siguiente", porque ambas formaciones "no soportarían no gobernar en España, que es para lo que han intentado hacer el pacto andaluz, y de ese Gobierno" en el país "va a depender su estabilidad en Andalucía".

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"DERROTA" DE MORENO

Tras el resultado de las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo, en las que el PP-A repitió como fuerza más votada, pero se quedó a dos escaños de revalidar la mayoría absoluta de la que disfrutó en la legislatura anterior, y después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, haya venido señalando que su deseo era gobernar en solitario, sin integrar a Vox en su ejecutivo, Maíllo ha sostenido que el líder 'popular' "sería sincero si hubiera hablado de derrota", es decir, si dijera que había sido "derrotado políticamente" y ahora representa una "gran alianza con Vox", y ha firmado con esta formación "el acuerdo más reaccionario que se ha hecho" con este partido, y que es "la agenda de Vox", según ha enfatizado.

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Para Maíllo, es "una derrota" para Moreno haberse "abrazado a la causa de la derecha autoritaria y de la extrema derecha, del extremismo", de forma que "ya se le acabó la careta del 'moderado'" que ha intentado "vender" en esos casi ocho años de gobierno en Andalucía.

"Eso ya se ha acabado", ha sentenciado el portavoz de Por Andalucía, que, en relación al pacto de gobierno de PP-A y Vox, ha incidido en criticar el "negacionismo climático" que, en su opinión, incluye, y ha remarcado que Juanma Moreno y el líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, han firmado su "oposición al Pacto Verde de la Agenda 2030" y a que "el condicionamiento climático sea determinante en sus políticas".

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Frente a ello, el portavoz de Por Andalucía ha remarcado que incendios forestales como los registrados este verano en Los Gallardos (Almería) o en la provincia de Huelva evidencian que "hay un cambio climático" y "una crisis ecosocial de dimensiones colosales", así como que Andalucía no cuenta con "el gobierno adecuado" para enfrentar esta situación.

En esa línea, ha advertido de que en el Gobierno de la Junta están "poniendo al zorro a cuidar del gallinero" en materias como los incendios forestales que pueden sucederse este verano, ya que están conformándose "gobiernos que niegan el cambio climático" y que, a la vez, "están al frente de la extinción" de esos fuegos "provocados por el cambio climático".

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Maíllo ha apostillado que no le cabe "duda" de que frente a los incendios forestales habrá "coordinación entre las administraciones" concernidas, pero ha agregado que "el problema" se da cuando hay gobiernos como el andaluz que, según ha criticado, "reducen la plantilla del Infoca" y mantienen a sus trabajadores en "condiciones de precariedad, de falta de reconocimiento profesional", algo que, según ha aventurado, puede llevarles a "abandonar" el dispositivo andaluz de extinción de incendios forestales si consiguen otro puesto laboral que les proporcione "más estímulo".

Por otro lado, Maíllo también ha señalado que Vox "no ha pedido" asumir en el nuevo Gobierno andaluz las competencias relativas a educación, sanidad o dependencia porque en ellas "le está haciendo el trabajo el propio Partido Popular".

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TRAS EL RESULTADO DEL 17M

Después de que Moreno argumentara que Vox era la única formación que se había ofrecido a alcanzar un pacto con el PP-A tras las pasadas elecciones, y que la alternativa a una alianza entre ambas formaciones era una repetición de los comicios en octubre, el portavoz de Por Andalucía ha sostenido que eso es "pura ficción" del presidente de la Junta, que "ha querido justificar el pacto con Vox" que, en realidad, lo han propiciado "el Partido Popular en Madrid y Santiago Abascal", según ha opinado Maíllo.

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De esta manera, el líder de IU ha insistido en señalar que este pacto "lo han cocido y ejecutado" Feijóo y Abascal, de forma que Juanma Moreno "ha sido el capataz que ha firmado el acuerdo, pero sin ningún papel protagonista en el asunto", y ha opinado que una repetición de las elecciones andaluzas hubiera transmitido a los ciudadanos que habían "votado mal" en la cita del 17 de mayo.

Maíllo ha aseverado además que el PP-A "nunca llamó" al grupo Por Andalucía tras dichas elecciones para tratar de sondear algún posible acuerdo que permitiera a Moreno ser investido sin el concurso de Vox, y hasta ahora ha establecido "cero niveles de interlocución con ningún grupo de la oposición".

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"No hubo ninguna llamada" al grupo Por Andalucía por parte del PP-A para sondear algún posible acuerdo que facilitara la investidura de Moreno, según ha incidido el portavoz, que ha agregado que "ni siquiera" en la llamada que él hizo a Moreno "para felicitarle por los resultados" de las elecciones del 17M "hubo ninguna referencia a eso".

A la pregunta de si Por Andalucía se habría planteado algún debate acerca de la posibilidad de facilitar una investidura de Moreno sin concurso de Vox de haberlo pedido así Moreno, Maíllo ha respondido que "eso no vale para nada cuando ya el Partido Popular pactaba con Vox, y sobre todo cuando tenía la voluntad inequívoca de pactar con Vox".

Además, el dirigente de IU ha opinado que Moreno "tiene muy engañado a amplios sectores de la sociedad andaluza" que pensaban "con honestidad" que el presidente del PP-A "era realmente moderado", y que ahora, tras el pacto con Vox, "tendrán que despertar y descubrir" que Moreno va a aplicar "una ejecución dura de políticas reaccionarias en Andalucía".

En esa línea, Maíllo ha aventurado que "hay gente que ha votado al PP que se ha escandalizado por los términos en los que se ha abordado" el acuerdo que dicho partido ha alcanzado para gobernar en esta legislatura, en el que "prácticamente la agenda de Vox estaba incluida dentro del texto del acuerdo", y ha insistido en señalar que Moreno "ya no tiene perfil propio", sino que es "un peón más de la estrategia de Feijóo y Abascal, un peón más de (José María) Aznar".

Maíllo ha denunciado "los términos en que ha aprobado" Moreno su "infame" acuerdo de gobierno en el que "ha asumido tesis absolutamente delirantes de Vox", y en el que "no ha habido ni una palabra relacionada con la violencia de género, ni una referencia a algo que provoca muertes como las tres" que en los últimos días se han contabilizado en Andalucía, según ha remarcado.