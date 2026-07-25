Los municipios evacuados por el fuego en Ávila se elevan de cuatro a diez

Valladolid, 25 jul (EFE).- Seis municipios más de la provincia de Ávila serán evacuados de forma preventiva debido al fuego que se mantiene activo en la provincia abulense y se sumarán así a las cuatro localidades que ya estaban desalojadas, han informado este sábado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Piedralaves (con 2.200 habitantes censados), La Adrada (2.800), Casillas (1.380), Sotillo (5.000), Santa María del Tietar (cerca de mil) y Navahondilla (con unos 400) son las localidades que serán evacuadas, unos municipios que, durante el verano, incrementan considerablemente su población.

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La cantidad de personas evacuadas como consecuencia del fuego en las otras cuatro poblaciones que fueron desalojadas con anterioridad se calculó en 5.150 pertenecientes a los municipios de Burgohondo, El Hoyo de Pinares, Villanueva de Ávila y La Atalaya del Tiemblo, según datos del Ministerio del Interior.

La ampliación del número de oblaciones desalojadas, por su ubicación, supone que el fuego iniciado en el Valle del Alberche ha pasado al Valle del Tiétar, según fuentes vecinales. EFE

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