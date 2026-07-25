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La superficie quemada por incendios asciende a 125.937 hectáreas en lo que va de 2026

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Madrid, 25 jul (EFE).- La superficie quemada por incendios sobrepasa ya las 125.937,66 hectáreas en lo que va de 2026, según ha informado el Ministerio de Transición Ecológica este sábado, que contrastan con las 24.133,26 hectáreas arrasada en el mismo periodo del pasado año.

El ministerio ha informado también de que en 2026 ya se han registrado 32 grandes incendios forestales, frente a una media de 9 en el mismo periodo de la última década.

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Los datos son provisionales y corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 25 de julio de 2026, precisan las fuentes.

Por su parte, el Ministerio del Interior ha actualizado la situación de los fuegos activos en Ávila y la sierra oeste de la Comunidad de Madrid que están gestionados por el Gobierno central bajo el paraguas de la emergencia nacional.

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Interior destaca que estos incendios han avanzado muy poco y han bajado su intensidad durante esta noche debido a las condiciones meteorológicas (menos viento, mayor humedad y menos temperatura), lo que ha favorecido la lucha contra los múltiples focos activos.

El frente de Ávila no ha cruzado a la Comunidad de Madrid y el avance de este incendio se produce principalmente en Cebreros y en El Tiemblo. Mientras, en la Comunidad de Madrid, la cabeza del avance de las llamas se establece en Robledo de Chavela y Fresnedillas de la Oliva.

A partir de las 10:00 horas se prevé un nuevo incremento de la intensidad del viento, que puede alcanzar valores similares a los registrados durante la jornada de ayer, con velocidades sostenidas en torno a los 30 km/h y rachas que podrían alcanzar los 60 km/h.

Según los últimos datos facilitados por Interior, en la región madrileña son más de 30.000 personas evacuadas. Se mantiene el desalojo completo de las localidades de Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Valdemaqueda, Aldea del Fresno, Zarzalejo y Peralejo.

Otras 20.000 personas siguen confinadas. Continúan los confinamientos en San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Villa del Prado.

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(Foto) (Vídeo)

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