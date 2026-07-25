Juana Acosta aplaude la figura del coordinador de intimidad para trabajar con más libertad

Mérida, 25 jul (EFE).- La actriz Juana Acosta, que esta semana encarna en Mérida a Duronia y Agave en ‘Bacanal’, ha aplaudido que el Estatuto del Artista exija la creación de un coordinador de intimidad para las escenas íntimas o sexuales, pues le hace sentir “mucho más segura, tranquila” y le hace trabajar "con mucha más libertad".

Esta reforma impone la obligatoriedad de esta figura con el objeto de garantizar el consentimiento y prevenir situaciones de acoso.

En el caso de que participen menores, se velará de manera aún más intensa por su protección frente a posibles situaciones de abuso o violencia.

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En una obra como ‘Bacanal’, explícita y clasificada para mayores de 18 años, la intérprete colomboespañola ha explicado que incitará al público a “conectarnos con nuestro instinto, conseguir nuestros impulsos verdaderos y profundos”.

Así, ha destacado la importancia de un coordinador de intimidad porque, con él, las decisiones que se hayan tomado previamente primarán a la hora de llegar a escena y “no se puede hacer absolutamente nada que no esté por escrito y firmado”, algo que la actriz ha calificado de “fundamental”.

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Esta nueva norma regula la incorporación como jornada laboral de las actividades de ensayos, preproducción y promoción, y aunque el Estatuto de los Trabajadores prohíbe trabajar a los menores de 16 años, un real decreto de 1985 les abría la puerta al apartado artístico.

Este se quedaba obsoleto, una situación que ha provocado que los menores hayan estado “muy desprotegidos en los rodajes”, ha apuntado Acosta.

A su juicio, que se haya regulado la participación de estos jóvenes en actividades artísticas con reglas claras y únicas para todo el territorio ha sido algo que “ha tardado mucho”.

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“Me he encontrado en muchos rodajes con muchos abusos, abusos de tener a los menores trabajando más horas de la cuenta, de exposición de estos de una manera excesiva. Creo que esa es una de las razones por las que nunca quise que mi hija trabajara siendo menor de edad”, ha apuntado Acosta.

Para Juana Acosta reconectar con el teatro, volver a meterse en “esto que tiene que ver con el cuerpo, con el movimiento" ha sido algo "muy especial" y lo ha hecho "con muchas ganas”.

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En el Teatro Romano de Mérida, dentro del 72 Festival Internacional de Teatro Clásico de la capital extremeña, Acosta interpreta a Duronia y Agave en una adaptación “muy libre de las vacantes de Eurípides”, pertenecientes al mundo dionisiaco y otro al báquico.

Una idea “muy especial” que atribuye al autor del texto, Juan Carlos Rubio, al haber juntado a ambos dioses “que son realmente el mismo”.

Para la actriz, su personaje Agave representa “una de las tragedias griegas más duras”, pues ella mata a su propio hijo al confundirlo con un león “en un delirio dionisiaco por la venganza de Dionisio”.

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“Creo que es uno de los personajes más retadores, más complejos e interesantes de los que me he tenido que enfrentar porque nunca me había encarado un texto así”, ha subrayado.

Así, ha insistido en que, a parte de la tragedia, la obra es “un homenaje a la mujer, al deseo, al movimiento, a la alegría, a la pulsión de vida” y ha deseado que el público salga de 'Bacanal' “conectado precisamente con su instinto y su deseo real a todos los niveles”.

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Por esta razón, Acosta habla sobre el espectáculo como un símbolo de “la resistencia del pueblo contra los gobiernos prohibitivos” y ha asegurado que “estamos perdiéndole el miedo a rebelarnos”, por lo que recomienda “conectarte con tu propia libertad”. EFE

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