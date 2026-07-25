España logra una plata y un bronce en los Mundiales sub'23 de remo de Duisburgo

Redacción deportes, 26 jul (EFE).- España logró este sábado dos medallas en los Mundiales sub'23 de remo, que se disputan en la localidad alemana de Duisburgo, con una plata de Rocío Fraguela en skiff paralímpico PR3 y un bronce del cuatro sin timonel femenino, informó la federación española.

La gallega Rocío Fraguela (Club Mar de Noia) se proclamó subcampeona del mundo en la prueba de skiff PR3 tras completar los 2.000 metros en un tiempo de 8:50.40, sólo por detrás de la australiana Susannah Luze (8:09.04). El podio lo completó la uzbeka Dinara Belyanina (9:02.39).

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El segundo metal español lo conquistó el cuatro sin timonel femenino formado por las catalanas Emma Alimbau (Club Náutic Amposta) y Aina Arteman (Club Natació Banyoles), y las sevillanas Lidia Florido (Club Náutico Sevilla) y Amanda Gil (Real Círculo de Labradores).

La embarcación española obtuvo la medalla de bronce con un tiempo de 6:40.87, mientras que Estados Unidos (6:34.81) y Gran Bretaña (6:35.52) se hicieron con el oro y la plata, respectivamente. EFE

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