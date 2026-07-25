El Villarreal inicia su gira europea de pretemporada en los Países Bajos

Vila-real (Castellón), 25 jul (EFE).- El Villarreal CF inicia este fin de semana su gira europea de pretemporada y ya está en Países Bajos, donde este sábado disputará un amistoso ante el PSV Eindhoven, y, posteriormente, se desplazará a Italia para participar en la Como Cup.

El equipo de Iñigo Pérez se enfrentará al PSV en Eindhoven este sábado, a las 18.00 horas, en el Philips Stadion.

Tras el encuentro en territorio neerlandés, la expedición del equipo español pondrá rumbo al norte de Italia, donde completará su concentración de pretemporada y participará en la Como Cup.

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El equipo castellonense se hospedará en la ciudad de Novara. Allí se ejercitará mientras juega este torneo estival, en el que se medirán el miércoles 29 de julio al AIUla SC (19.00h) y al Como 1907 (22.00h). Ambos duelos, que se celebrarán en el Estadio Giuseppe Sinigaglia, se jugarán con formato reducido de 45 minutos.

Más adelante, el viernes 31 de julio o sábado 1 de agosto, el 'Submarino' disputará un segundo encuentro de este torneo. Esta vez con formato de 90 minutos y ante un rival aún por confirmar.

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Concluida la participación en la Como Cup, el Villarreal volverá a España para seguir con su preparación en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. EFE

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