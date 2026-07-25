El PSOE y Podemos cargan contra el PP y Ayuso por la gestión de los incendios

Madrid, 25 jul (EFE).- El PSOE y Podemos han cargado este sábado contra el PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la gestión de los incendios y las políticas de esa formación ante la catástrofes naturales.

La portavoz socialista, Montse Mínguez, ha subrayado en un mensaje en X que "hoy las comunidades autonómicas necesitan todos los recursos posibles para responder a emergencias como los incendios" y que la semana pasada el Ejecutivo llevó al Congreso dos medidas para darles más recursos, la quita de la deuda y el techo de gasto, y el PP votó en contra de ambas.

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"El problema no es lo que el PP escribe en X. Es lo que vota en el Congreso", ha subrayado la socialista, quien ha incidido en que los votos en la Cámara Baja "tienen consecuencias".

Por su lado, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha señalado la gestión de la Comunidad y ha apuntado que los incendios "se apagan en invierno, con prevención antes del verano".

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En ese sentido, ha asegurado que los bomberos de la Comunidad de Madrid "ya alertaron en abril de que las dotaciones estaban reducidas a la mitad", razón por la que, ha subrayado, "Ayuso les criminaliza".

"Son quienes más muestran que es una negligente", ha añadido. EFE