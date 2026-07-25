El PP pide la colaboración entre instituciones y evitar la confrontación

Madrid, 25 jul (EFE).- El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha trasladado este sábado la solidaridad de su partido con las personas afectadas por los "devastadores incendios" que están España, con especial incidencia en la Comunidad de Madrid, en Castilla y León y en Castilla-La Mancha.

Bravo ha subrayado su apoyo a los hombres y mujeres que están luchando contra el fuego en un momento en el que la colaboración entre Estado, Comunidades Autónomas y ayuntamientos "debe de ser fundamental".

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Así mismo, ha agradecido la colaboración europea para atender a la ayuda solicitada para solventar esta situación.

El responsable de Infraestructuras ha recordado que Feijóo presentó hace un año un plan nacional de protección del medio rural que busca más medios y coordinación para prevenir y afrontar situaciones extremas.

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"Todos aquellos responsables políticos que estén en insultar, romper y confrontar, por favor, que se echen a un lado, se aparten y que no molesten", ha añadido.

Ha reprochado al Ejecutivo que no haber presentado presupuestos y critica que esta semana, "por segunda vez, se ha vuelto a tumbar el techo de gasto".

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El representante del PP ha recriminado que el Gobierno haya presentando "la ley de condonación de la deuda pública". "Lo que antes pagábamos como valencianos, catalanes o madrileños, lo pagaremos como españoles. Esto se ha hecho para dar respuesta a los partidos independentistas y conseguir el voto para Sánchez", ha incidido.

Ha destacado que el sistema de financiación autonómica planteado no surge para dar respuesta a las comunidades autónomas "ni busca dotar de los mayores recursos; genera división, confrontación y desigualdad entre españoles".

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Por último, Bravo defiende que el PP plantea un sistema de financiación "multilateral, que recoja en abierto las propuestas de todos" y se negocie en el Consejo de Política Fiscal, y solicita que se doten de más recursos para sanidad, educación, políticas sociales y "para lo realmente importante". EFE