El incendio de Cerro Muriano (Córdoba) sigue activo aunque evoluciona favorablemente

Córdoba, 25 jul (EFE).- El incendio forestal de Cerro Muriano (Córdoba) declarado en la tarde de este viernes y originado tras arder un camión cargado de paja en la carretera N-432 permanece activo y evoluciona favorablemente después de una noche intensa de trabajo para tratar de controlar el fuego.

El Infoca ha informado de que actualmente el incendio sigue activo y se mantiene activada la fase de emergencia, situación operativa 1, mientras que se ha reducido levemente el dispositivo que trabaja sobre el terreno, que está compuesto por 100 efectivos, 4 autobombas, 4 de carga en tierra y 4 helicópteros.

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Esta mañana se llevará a cabo un vuelo de reconocimiento sobre la zona para constatar el estado del incendio y comprobar su evolución y se reunirá el comité de operaciones en el que estará presente el vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que comparecerá ante los medios seguidamente.

Sanz informó de que finalmente fueron alejadas un total de 214 personas de las urbanizaciones de Villa Sanjurjo y Villa Alicia, que pasaron la noche en el centro cívico de Cerro Muriano a la espera de que el comité decida si pueden regresar a sus viviendas. EFE

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