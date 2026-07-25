El Cortijo del Fraile renace casi un siglo después de la tragedia que inspiró a Lorca

Almería, 25 jul (EFE).- El escenario de la vida real que inspiró a Federico García Lorca para escribir su inmortal 'Bodas de Sangre' dejará atrás su estado de ruina para transformarse en un gran Centro de Artes y Territorio: casi un siglo después del crimen que conmocionó a la sociedad en julio de 1928, el emblemático Cortijo del Fraile inicia su resurrección arquitectónica y cultural.

La Diputación de Almería ha desvelado en una nota las claves del Plan Director que guiará la recuperación integral de este inmueble situado en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

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El documento huye de los grandes y fríos espacios diáfanos; en su lugar, apuesta por mantener viva la "pátina del tiempo" y respetar la esencia histórica y laberíntica de las pequeñas salas que conforman el edificio.

El presidente de la institución provincial, José Antonio García Alcaina, ha definido esta intervención como la acción de recuperación patrimonial más importante en los más de dos siglos de vida del ente, con el objetivo prioritario de "salvar a este coloso de la desaparición a la que estaba expuesto".

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Lejos de concebirse como un museo estático que se visita solo una vez, el cortijo funcionará como un núcleo de actividad constante y desestacionalizada, cuya programación anual abarcará desde ciclos de teatro, cine y música, hasta astronomía, gastronomía local y talleres de oficios fuertemente vinculados a la tierra, como la cestería, la alfarería y el esparto.

Para lograrlo, el proyecto prevé un crecimiento arquitectónico controlado, levantando nuevos espacios sobre las huellas de ruinas ya desaparecidas sin alterar la altura original del conjunto, que albergarán zonas de investigación, de creación artística y de gastronomía de cercanía.

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La sostenibilidad jugará un papel protagonista: se eliminarán los coches de la histórica fachada principal, que pasará a ser exclusivamente para peatones y bicicletas, y los vehículos quedarán ocultos tras campos de olivares para eliminar su impacto visual, mientras que el acceso será mediante un centro de visitantes semienterrado.

El plan también contempla una recuperación integral de su entorno, devolviendo a la vida los aljibes históricos, las eras de reunión, los bancales y los cultivos tradicionales, cerrando así el círculo de un proyecto que busca reconciliar la memoria literaria de la provincia con su futuro cultural. EFE

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