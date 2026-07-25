El catálogo de elementos franquistas incluye tres más de Burgos, Álava y Menorca

Madrid, 25 jul (EFE).- El catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática se ha ampliado con tres más, la pirámide de los italianos, en la provincia de Burgos; el dintel, de Baños de Ebro (Álava), y el Monolito de Mahón, en la isla de Menorca.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha confirmado la decisión de la Comisión Técnica de Expertos, en una publicación en su red social X, en la que ha asegurado que "memoria es democracia".

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"Tenemos que garantizar que las generaciones venideras no hereden espacios públicos donde estos vestigios exaltan todo lo contrario a lo que somos, un pueblo democrático", ha comentado el ministro.

Esta mesa de expertos está constituida desde el pasado diciembre, de la que el ministro es el presidente de la comisión, mientras que también forman parte el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y una decena de expertos relacionados con la historia y la cultura, así como representantes de las comunidades autónomas y entidades locales.

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La creación de un catálogo de símbolos y elementos franquistas para su posterior retirada está contemplado en la ley de memoria democrática de 2022, que señala además que los criterios para su elaboración serán establecidos a través de un reglamento.

El pasado marzo, el Gobierno anunció el primer elemento incluido en el catálogo: el monumento a las víctimas del Crucero Baleares, en Palma de Mallorca, construido durante la dictadura en homenaje a los combatientes del bando franquista que murieron en 1938 tras el ataque de una flota republicana.

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Asimismo, fuentes del Gobierno también adelantaron una decena de elementos que integrarán el catálogo en una primera tanda, como el Arco de la Victoria, en Madrid; o el panteón funerario en Carcaixent (Valencia) dedicado a Vjekoslav Luburic, que dirigió el campo de concentración de Jasenovac (Croacia) y se exilió en la España franquista.

También están la Columna Sagardía en Cilleruelo de Bricia (Burgos); el monumento en Majadahonda (Madrid) dedicado a los rumanos Ion Mota y Vasile Marin, que lucharon durante la guerra civil en el bando franquista; el monumento a Francisco Franco en Santa Cruz de Tenerife; el monumento a Emilio Mola en Alcocero de Mola (Burgos); y seis pueblos de nombre franquista, entre ellos este último.

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Los otros eran Llanos del Caudillo (Ciudad Real), Alberche del Caudillo (Toledo), Villafranco del Guadiana (Badajoz), Quintanilla de Onésimo (Valladolid) y San Leonardo de Yagüe (Soria). EFE