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El canterano Lucas Marí regresa y formará parte del primer equipo tras jugar en la NCAA

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Valencia, 25 jul (EFE).- El jugador exterior y canterano del Valencia Basket Lucas Marí regresa a la disciplina ‘taronja’ para formar parte del primer equipo la próxima temporada, tal y como confirmó la entidad valenciana este sábado.

Marí, de 20 años y 1.97 metros de altura, abandonó el Valencia Basket la pasada temporada para probar suerte en la liga universitaria de Estados Unidos tras firmar con Vermont. En la NCAA disputó 30 partidos en los que promedió 5 puntos, 4 rebotes y 1,7 asistencias en 20 minutos por encuentro.

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A pesar de su salida a Estados Unidos, el club ‘taronja’ mantuvo sus derechos y confirmó que, cuando acabara esta temporada, analizaría “la situación junto con el jugador”.

El de Godella, habitual en las categorías inferiores de la selección española, se incorporó a la cantera del Valencia Basket en 2016 y su debut con el primer equipo se produjo en 2022 en un partido ante Unicaja de Málaga, además de haber sido un habitual en los entrenamientos del primer equipo antes de su salida a Estados Unidos. EFE

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cma sm/jpd

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