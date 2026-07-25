Cuatro detenidos por robar con violencia a creadores de contenido audiovisual en internet

Madrid, 25 jul (EFE).- La Policía Nacional junto con los Mossos d’Esquadra han desarticulado una organización criminal asentada en Madrid dedicada a cometer robos con violencia e intimidación a creadores de contenido digital.

Han sido detenidas cuatro personas -tres en Madrid y una en A Coruña, de los que dos han ingresado en prisión- por al menos cuatro asaltos en Madrid, Coslada, Badalona y Terrasa, acusadas de los delitos de organización criminal, robo con violencia e intimidación, detención ilegal, secuestro y lesiones.

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La investigación se inició el pasado año tras recibir varias denuncias anónimas en Policía Nacional y Mossos d’Esquadra por la comisión de robos con violencia e intimidación con un mismo modus operandi.

La red desarticulada se dedicaba a grabar videoclips en inmuebles que alquilaba y a los que acudían los clientes. Allí había otras dos personas que le esperaban dentro disfrazados con la cara oculta con pasamontañas, bufandas e incluso con globos, siendo todo ello la supuesta vestimenta para el vídeo.

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Posteriormente los miembros de esta red exhibían armas de fuego y armas blancas para intimidarles y amordazarles con la intención de que les facilitasen las claves de acceso a sus teléfonos y a la banca online. De esta forma llegaron a ocasionar un perjuicio económico de más de 70.000 euros.

Una vez que conseguían el botín abandonaban el lugar dejando a las víctimas atadas y advirtiéndoles de que tras un par de horas podrían salir y recuperar su dispositivo, el cual dejarían encima de una papelera en la vía pública.

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En los registros se han intervenido 13 kilos de hachís, más de 20.000 euros, indumentaria para ocultar su apariencia a la hora de cometer los asaltos, 10 teléfonos, un defensa eléctrica y un vehículo utilizado para cometer los hechos. EFE