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Cuatro detenidos por robar con violencia a creadores de contenido audiovisual en internet

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Madrid, 25 jul (EFE).- La Policía Nacional junto con los Mossos d’Esquadra han desarticulado una organización criminal asentada en Madrid dedicada a cometer robos con violencia e intimidación a creadores de contenido digital.

Han sido detenidas cuatro personas -tres en Madrid y una en A Coruña, de los que dos han ingresado en prisión- por al menos cuatro asaltos en Madrid, Coslada, Badalona y Terrasa, acusadas de los delitos de organización criminal, robo con violencia e intimidación, detención ilegal, secuestro y lesiones.

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La investigación se inició el pasado año tras recibir varias denuncias anónimas en Policía Nacional y Mossos d’Esquadra por la comisión de robos con violencia e intimidación con un mismo modus operandi.

La red desarticulada se dedicaba a grabar videoclips en inmuebles que alquilaba y a los que acudían los clientes. Allí había otras dos personas que le esperaban dentro disfrazados con la cara oculta con pasamontañas, bufandas e incluso con globos, siendo todo ello la supuesta vestimenta para el vídeo.

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Posteriormente los miembros de esta red exhibían armas de fuego y armas blancas para intimidarles y amordazarles con la intención de que les facilitasen las claves de acceso a sus teléfonos y a la banca online. De esta forma llegaron a ocasionar un perjuicio económico de más de 70.000 euros.

Una vez que conseguían el botín abandonaban el lugar dejando a las víctimas atadas y advirtiéndoles de que tras un par de horas podrían salir y recuperar su dispositivo, el cual dejarían encima de una papelera en la vía pública.

En los registros se han intervenido 13 kilos de hachís, más de 20.000 euros, indumentaria para ocultar su apariencia a la hora de cometer los asaltos, 10 teléfonos, un defensa eléctrica y un vehículo utilizado para cometer los hechos. EFE

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