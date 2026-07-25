Confinados tres municipios y algunos desalojos por el incendio de Vall d'Uixò (Castellón)

(Actualiza la NA6169 con los confinamientos de Artana y La Vall d'Uixò, y con desalojos en este último municipio)

València, 25 jul (EFE).- El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat ha enviado un Es-Alert a la población para comunicar el confinamiento de los municipios castellonenses de Artana y La Vall d'Uixò a causa del incendio declarado en esta última localidad, donde también se está procediendo al desalojo preventivo de algunas viviendas rústicas.

PUBLICIDAD

El confinamiento de estos dos municipios tiene lugar después de que Emergencias ya confinara antes el de Vilavella por el mismo motivo, el de la prevención y la seguridad ante un incendio de evolución negativa.

El texto remitido a las poblaciones de Artana y Vall d'Uixò señala, tanto en castellano como en valenciano, que, "con motivo del incendio de vegetación de la Vall d'Uixó, se ordena el confinamiento preventivo de los municipios de La Vall d'Uixò y Artana, evitando la movilidad fuera del casco urbano de estos municipios".

PUBLICIDAD

La Policía Local de La Vall d'Uixò ha informado que, debido al incendio, se han desalojado "de manera preventiva" las zonas norte y este "próximas al fuego".

Según concreta la Policía, se trata de casas aisladas, establos y ganaderías situadas en las partidas del Castell, La Rabosa y La Murta, y la urbanización Santa Bárbara.

PUBLICIDAD

El fuego, cuya evolución es negativa, según el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, ha obligado a activar la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF) y a desalojar una urbanización de manera preventiva.

En las labores de extinción del incendio trabajan un total de siete medios aéreos (tres helicópteros y cuatro aviones) y numerosos medios terrestres, y el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha desplazado al Puesto de Mando Avanzado (PMA) para seguir de primera mano la evolución de los trabajos de extinción. EFE

PUBLICIDAD

(foto)