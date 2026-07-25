Baldoví hará campaña con Oltra y antepone la "perspectiva valenciana" si hay una izquierda alternativa en las generales

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, garantiza que "por supuesto" que hará campaña con la candidata de la coalición valencianista Mónica Oltra, ya ratificada como aspirante a alcaldesa de València, e insiste en que, si la izquierda alternativa al PSOE logra confluir en una candidatura conjunta a las elecciones generales, estarán dispuestos a dialogar, "pero siempre, siempre, desde una perspectiva valenciana".

Así se expresa Baldoví, quien ya ha anunciado su intención de ser el candidato de Compromís a la Generalitat, en una entrevista con Europa Press al ser preguntado sobre su relación con Oltra y sobre la posibilidad de que haya un proyecto alternativo a Sumar que aglutine a toda la izquierda alternativa, como se ha abierto a liderar el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

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Oltra forma parte del partido Iniciativa en Compromís mientras Baldoví representa a Més, que es la pata mayoritaria de la coalición valencianista. La exvicepresidenta de la Generalitat anunció hace unos meses su vuelta a la política para ser la candidata a la alcaldía de València después de dimitir en 2022 al ser investigada en el caso del presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada, en su etapa como consellera de Servicios Sociales. El pasado febrero, la Audiencia de Valencia ordenó abrirle juicio oral en este proceso, todavía sin fecha.

En este contexto, Baldoví asegura que Oltra cuenta con todo su apoyo: "Creo que Mónica va a ser una grandísima alcaldesa y, si yo soy el 'president', evidentemente vamos a colaborar juntos en muchas cosas que afectan a los valencianos". Destaca que "tiene dos cualidades que la harán una grandísima alcaldesa: siente los problemas de la ciudad como propios y es una política valiente para afrontar temas como la tasa turística o el control de los alquileres". "Creo que hacemos un buen tándem", recalca.

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Sobre la situación judicial de Oltra, considera que el PSPV debería reflexionar sobre cómo la trató cuando fue investigada, ya que los socialistas estuvieron "muy callados". Por contra, asegura que él siempre puso "la mano en el fuego" por ella y cree que, cuatro años después, los hechos le han dado la razón: "No se puede acusar a una persona sin ningún indicio. Este es un principio fundamental de la justicia que con Oltra no se ha aplicado. Y nosotros siempre la hemos defendido de una manera absolutamente categórica".

Preguntado por si hay inquietud en Compromís por si en los próximos meses hay una decisión judicial que afecta a Oltra a las puertas de elecciones, Baldoví señala que "la justicia ahora mismo es absolutamente imprevisible" y pone como ejemplos casos como "raperos en prisión como una canción" o la dilatación de procesos como la Kitchen o la Gürtel. "Y claro que evidentemente tenemos una preocupación de que la justicia deje de ser justa", añade.

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"OLTRA VA A SER LA ALCALDESA"

Pero deja claro que "en cualquier caso, ya está ratificada como candidata y va a ser la candidata", algo en lo que están "los tres partidos de acuerdo" (Més, Iniciativa y Verds) y la asamblea de Compromís per València "absolutamente de acuerdo. "Y va a ser la alcaldesa", insiste.

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Respecto a un posible proyecto para aglutinar a la izquierda alternativa en las elecciones generales, el síndic hace hincapié en que Compromís es un proyecto "hecho por y para los valencianos", por lo que cualquier decisión que tomen al respecto será "siempre pensando en la proximidad". Dicho esto, asegura que siempre han estado y estarán dispuestos a llegar a acuerdos que permitan mantener el Gobierno progresista, pero no se atreve a aventurar "quién puede liderar alguna cosa que en el futuro".

Cuestionado por si preferiría que lo encabezara Baldoví u otro de los nombres que se ha barajado como el ministro Pablo Bustinduy, destaca a ambos como "excelentes diputados" e insiste en que Compromís hablará "con cualquiera" que permita impulsar políticas que beneficien a los valencianos.

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Ahora bien, Baldoví remarca que no están hablando de sumarse a ningún otro partido, sino "de definir de qué manera ir a las elecciones", algo que según él "se tendrá que ver en un futuro" siempre sin olvidar que son "un proyecto pegado al territorio": "Nosotros siempre estamos abiertos, por supuesto, a hablar y a escuchar, pero siempre, siempre desde una perspectiva valenciana".

"QUE SOLO HAYA DOS PAPELETAS EN LA IZQUIERDA"

En clave autonómica, sobre si hay más reticencias para confluir con otras fuerzas, defiende que el panorama político en la Comunitat Valenciana es "a cuatro" y que Compromís "puede ser esa casa común donde gente que podría estar desencantada con el PSOE o tener la tentación de quedarse en casa" y no votar pueda apoyarles "para propiciar un cambio en la Generalitat y que, de una vez por todas, haya políticas progresistas".

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"En definitiva --promete--, seremos inteligentes, seremos generosos y propiciaremos que solo haya cuatro papeletas, dos en la izquierda, para que cada voto cuente".

A su juicio, esto es compatible con que en las elecciones municipales se pueda llegar a confluencias, una voluntad que Oltra ha mostrado abiertamente para "desbordar las siglas". Según Baldoví, Compromís siempre ha dejado autonomía municipal para que "en cada pueblo, en cada ciudad, se haga lo que la gente piense que es más conveniente", y pone como ejemplo los casos de Gandia y Torrent con acuerdos con EUPV y Podem para formar una candidatura única. Remarca, eso sí, que en cada localidad hay "unas circunstancias y unas fuerzas diferentes".

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"ME SIENTO QUERIDO"

En cuanto a su candidatura a la Generalitat, Baldoví explica que la presentará "cuando los órganos de Compromís decidan", que le "gustaría que hubiera primarias" para que los militantes le ratifiquen y que "siempre" estará "a disposición del proyecto" si no fuera elegido. "Me encuentro en un buen momento. Tengo ganas, tengo decisión, me siento querido por la militancia y por la gente que me lo manifiesta en la calle", asevera, al tiempo que señala que presidir el Consell supondría "mucho orgullo y mucha responsabilidad".

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Al ser preguntado por el proceso para las listas electorales, indica que "ya se está hablando" en una mesa negociadora entre las 'patas' de Compromís. "Y llegaremos a un acuerdo, como hemos hecho siempre --confía--. A veces lo hemos hecho en el último minuto, pero esta vez hemos empezado mucho antes".

"Veo a Compromís muy maduro y muy consciente de lo que nos estamos jugando, y yo creo que en otoño tendremos acuerdo", augura, e insiste en que en la ejecutiva "hay un ambiente de voluntad de llegar a acuerdos en todas las partes".

Baldoví asegura que Compromís mantendrá "dos cualidades imprescindibles cuando se negocia: inteligencia y generosidad", por lo que apela a sus compañeros a ser "inteligentes y generosos" porque "el fin último es que haya cambio en la Generalitat". "Los valencianos lo necesitamos más que nunca", reivindica.

Por otro lado, sobre si está a favor de que se mantengan los dos diputados de Compromís en el Congreso en grupos diferentes --Àgueda Micó (Més) está en el Mixto y Alberto Ibáñez (Iniciativa) en Sumar--, Baldoví admite que no es lo "ideal", pero cree que han logrado "una doble visibilidad". "Lo mejor es que estemos en un mismo sitio, pero creo que no ha sido tan dramático", opina, y recalca que Micó e Ibáñez "no han sido contradictorios en ningún momento".

De cara al futuro, reitera su voluntad de que Compromís se convierta en una federación de partidos: "Es inevitable. Después de tanto tiempo juntos, evidentemente, somos más que una coalición. La fórmula la tenemos, hay que encontrar los tiempos de cada partido para que pueda ser una realidad".