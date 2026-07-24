Josep Costa tras aplicarle el TS la amnistía: "Me importa un bledo" lo que diga el Supremo o la "puta Constitución"

El exvicepresidente del Parlament Josep Costa ha salido al paso de la decisión del Tribunal Supremo de aplicarle la Ley de Amnistía tras ser acusado de un delito de desobediencia en el 'procés' con un: "Me importa un bledo lo que diga el TS".

"Me importa un bledo lo que diga el Tribunal Supremo, la puta Constitución o la monarquía delincuente en nombre de la que dictan sentencias. Quién haya luchado por la amnistía, felicidades. Si yo no les reconozco ninguna autoridad para juzgarme tampoco les reconozco para absolverme ni amnistiarme", ha dicho en un apunte en X recogido por Europa Press, al que adjunta una imagen de una peineta.

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Todo ello después de que el Supremo haya acordado declarar "extinguida la eventual responsabilidad penal" del entonces presidente del Parlament, Roger Torrent, de Costa, de Eusebi Campdepadrós y de Adriana Delgado, que fueron miembros de la Mesa.