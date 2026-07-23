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Un acusado de agresión sexual a su hija lo niega, pero paga 30.000 euros y le bajan la petición a 13 años

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El acusado de agredir sexualmente a su hija desde que tenía doce años y hasta que cumplió la mayoría de edad se ha declarado no culpable y ha afirmado así que el relato de la víctima es "falso". No obstante, ha abonado 30.000 euros para indemnizarla y el fiscal ha rebajado en dos años la pena de cárcel solicitada para él, que se queda ahora en trece.

Este jueves se ha celebrado el juicio en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, en el que la chica -que ha declarado a puerta cerrada- se ha ratificado en la denuncia. Ejerce la acusación particular y su abogada se ha adherido a la solicitud del ministerio público.

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Mientras, la defensa ha insistido en la libre absolución de su cliente pero ha interesado que si es condenado se le impongan cuatro años y medio de prisión al haber consignado la totalidad de la responsabilidad civil por las secuelas psicológicas que padece su hija.

Los hechos fueron denunciados por la joven y según el ministerio público el procesado residía en España por motivos laborales y cuando regresaba al país donde estaba la menor, Ghana, "aprovechándose de su condición de padre y con intención de satisfacer sus impulsos sexuales, en diversas ocasiones le realizó tocamientos y la besó en los pechos bajo la ropa, sin que la misma se opusiera a tales actos ni se los relatase posteriormente a nadie, dada su corta edad".

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En este contexto, cuando la chica ya tenía 17 años, se trasladó a vivir a España junto con su padre y hermanos. Entonces, el acusado "prevaliéndose de su relación paternal", reiteró las conductas, con tocamientos y hasta penetración con los dedos, "pese a que la misma le dijo en todas las ocasiones que no quería realizar tales actos".

"POR QUÉ QUIERE VENIR A VIVIR CONMIGO"

"Si mi hija dice que soy agresivo en África, ¿por qué quiere venir a vivir aquí conmigo?", se ha preguntado el implicado en el plenario durante el ejercicio de su derecho a la última palabra. Y a lo largo del interrogatorio, en el que ha contestado a preguntas de todas las partes, ha asegurado que "nunca" se quedaba solo con la joven en casa y ha apuntado a la influencia que la hermana mayor ejerce sobre ella, con la que tiene una "mala" relación desde que volvió de Erasmus.

A esta última la ha acusado de querer "dominar a todos, incluso a su madre" y de enfadarse si quiere algo "y no se lo das". En este punto, ha dicho que la pidió que se pusiera a trabajar porque el único sueldo que sustentaba a la familia era el suyo, ya que la mujer quería dinero para continuar estudiando.

El fiscal se ha referido a un mensaje de 'Whastapp' que la niña escribió al acusado para decirle que quería que cesaran "los abrazos", "los tocamientos" y que quería "una relación sana", así como que únicamente le diera "la mano", mensaje que el hombre ha achacado a que la chica tenía "vergüenza" de abrazarle porque estaba saliendo con un chico.

HACERLE FELIZ

La hermana mayor de la víctima e hija del acusado, que ha declarado como testigo, ha sido cuestionada por la defensa acerca de la "mala" relación con su padre desde que éste le pidió que trabajara, pero ha asegurado que los problemas entre ambos empezaron cuando conoció los hechos denunciados.

Al respecto, ha relatado que su hermana pequeña le contó que cuando se quedaba sola con el hombre en la casa donde convivían juntos, éste le realizaba tocamientos, que comenzaron en Ghana cuando contaba con 12 años y siguieron en España, y que no se lo dijo antes "por miedo". También ha señalado que cuando la niña le pedía al padre que parara, el procesado le decía que "tenía que hacerle feliz".

Según ha manifestado esta testigo, cuando supo lo ocurrido intentó poner medidas para que la víctima no se quedara a solas con él en la vivienda y ha indicado que acudieron a un centro de atención a víctimas de delitos sexuales.

En la prueba pericial, tanto los forenses que examinaron a la joven como la psicóloga que la atendió han ratificado los informes aportados y han coincidido en que presentaba depresión, que padecía pesadillas y que tenía pensamientos suicidas. Además, la especialista ha afirmado que el relato de la joven era "coherente, estable y congruente".

Practicada toda la prueba testifical y pericial, las partes han modificado sus conclusiones y el juicio ha quedado visto sentencia.

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EuropaPress

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