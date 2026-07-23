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Sumar considera las explicaciones de Zapatero insuficientes: "Sigue decepcionando"

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Madrid, 23 jul (EFE).- Sumar, socio de Gobierno del PSOE, considera que las explicaciones que ha dado este jueves el expresidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez sobre su imputación en el caso Plus Ultra "siguen siendo insuficientes" y que él, más allá de que haya o no delito, "sigue decepcionando".

Tras la entrevista de Zapatero en TVE, fuentes de Sumar señalan a EFE que el expresidente tiene derecho a defenderse y proclamar su inocencia, pero sus explicaciones "siguen siendo insuficientes".

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"Más allá de que haya o no delito, sigue decepcionando y no está a la altura de lo que espera el pueblo progresista", han añadido.

En la misma línea, el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, de Compromís, ha dicho que no le han convencido las explicaciones de Zapatero y que sigue habiendo muchas incógnitas, por ejemplo con las joyas halladas en su despacho, ya que, a su juicio, se trata de un asunto no solo judicial, sino también de ética pública.

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Tambiénecha en falta aclaraciones sobre el supuesto cobro de la empresa de las hijas de Zapatero por realizar trabajos de maquetación de informes.

"Puede aportar todos los contratos que quiera, pero cobrar 400.000 euros por maquetar un documento en este país no debería ser algo normal", ha declarado a los medios en el Congreso. EFE

(video)

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