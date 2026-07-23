Perimetrado el incendio iniciado en Almorox (Toledo) tras quemar unas 1.000 hectáreas

Toledo, 23 jul (EFE).- El incendio originado este miércoles por la tarde en el municipio toledano de Almorox, que pasó rápidamente a la Comunidad de Madrid y que ha obligado a desalojar varias urbanizaciones, está ya perimetrado y ha bajado al nivel 1 de gravedad tras quemar una superficie aproximada de 1.000 hectáreas.

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha explicado desde el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) que este incendio es de los denominados "interfaz urbano-forestal" que son "muy, muy peligrosos".

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El Cecopi se ha reunido este jueves para analizar los incendios que afectan a la comunidad autónoma.

La consejera ha señalado que el fuego "ya está perimetrado, aunque no está extinguido".

Mercedes Gómez ha confirmado que hay viviendas afectadas por el incendio pero ha precisado que aún no cuenta con "información fehaciente del número de viviendas ni de las viviendas que están afectadas tanto en Castilla-La Mancha como en la Comunidad de Madrid".

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Aunque aún no se conocen las causas del fuego, las primeras investigaciones apuntan a que se podría haber originado en el entorno de la urbanización El Romillo de Almorox. EFE

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