La madre del bebé maltratado de Barcelona declarará por segunda vez este jueves ante el juez

La madre investigada junto a su pareja por presuntas lesiones graves y agresión sexual con penetración a su bebé de 6 semanas en Barcelona declarará este jueves de nuevo ante el juez de Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia, después de que lo hiciera en la Audiencia tras el recurso para salir de prisión.

Según explicaron fuentes de la defensa a Europa Press, la madre pidió volver a declarar porque la primera vez estaba en estado de 'shock', y esta nueva declaración será "ampliatoria" de lo que ya dijo en su momento y prevé contestar a las preguntas que le formulen todas las partes.

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Así, está previsto que la madre del pequeño vuelva a explicar al magistrado su versión después de que un testigo explicara en su declaración el pasado 12 de junio que la madre le reprochó al padre del bebé que, intentando hacerle una muestra de cariño, zarandeara al niño.

La declaración está prevista para las 11 horas en la Ciutat de la Justícia, donde la semana pasada prestaron declaración pediatras y enfermeros que atendieron al bebé en el hospital Vall d'Hebron y en Sant Pau, donde se activó el protocolo por malos tratos tras detectar lesiones graves.

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Tras ingresar en prisión provisional el pasado 20 de marzo, el juez decretó su libertad provisional con medidas cautelares el pasado 7 de mayo, si bien el progenitor sigue en la cárcel.