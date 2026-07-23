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La Embajada de EEUU en España amplia y adelanta las citas para visados de estudiantes

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Madrid, 23 jul (EFE).- La Embajada de EE. UU. en Madrid ha ampliado y adelantado las citas para visados, sobre todo de estudiantes, que habían mostrado su preocupación hace unos días ante la "compleja situación" que se estaba produciendo con el retraso de centenares de citas.

"En los próximos días, vamos a ampliar el número de citas de visado disponibles para personas que necesiten viajar con urgencia, con el fin de atender la demanda. Si necesitas adelantar tu cita, te recomendamos consultar con frecuencia la web oficial de citas de visado, ya que pueden surgir nuevas fechas disponibles", ha publicado la Embajada estadounidense en la red social X.

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La Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero (Aseproce) había denunciado la semana pasada "el embudo burocrático" que se estaba creando en la embajada de EE.UU. en España y que había provocado graves retrasos con los visados y con las citas.

La tramitación de los visados de estudio (F-1 y J-1) son imprescindibles para cursar el año académico 2026-2027 en Estados Unidos y las solicitudes se estaban ralentizando, señaló el presidente de Aseproce, Emilio Bordona a EFE tras lamentar que el plazo medio para obtener dicha acreditación es de unos 5,5 meses frente al mes de plazo que conllevan los visados de estudiantes portugueses o italianos para ir a EE. UU..EFE

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