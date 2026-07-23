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Iglesias asegura que Sánchez premia a Díaz con la OIT: "Va a ser la afiliada de CCOO mejor pagada de la historia"

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El exvicepresidente y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha premiado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por "los servicios prestados" al presentar su candidatura para liderar la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a la vez que ha señalado que se va a convertir en la "afiliada de Comisiones Obreras mejor pagada de la historia".

Iglesias ha reaccionado de esta manera durante una intervención en la tertulia de 'Las mañanas de RNE', de la que se ha hecho eco Europa Press, después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunciara la candidatura del Gobierno para la OIT. "Por primera vez, una mujer y nuestro país estarían al frente de esta institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social", ha manifestado, sobre la propuesta de Díaz.

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Sánchez ha destacado que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo "ha demostrado con políticas y resultados su compromiso con los derechos laborales, el diálogo social y la prosperidad de España". Así, el presidente ha concluido que la "experiencia, trayectoria y vocación de consenso" de Díaz "la convierten en una excelente candidata para liderar la OIT".

Sobre la propuesta del Ejecutivo, Iglesias ha indicado que no sabe si es una buena candidata, si bien ha señalado que el Gobierno "premia a quien tiene que premiar con este tipo de nombramientos". Según ha explicado, este cargo para la OIT corresponde a "figuras aparentemente muy importantes", que habitualmente "nadie conoce" pero que son "muy bien remuneradas".

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ORGULLO PORQUE A NINGÚN CARGO DE PODEMOS SE LE OFRECIERA UN ORGANISMO

"Implica que alguien después de haber estado en un Gobierno se le premia con una posición sin presión política, con salarios seguramente mucho más altos a los que cobra un ministro o un exvicepresidente. Es un premio a los servicios prestados", ha resumido Iglesias, que ha mostrado su "orgullo" pues, según ha dicho, a los cargos de Podemos que pasaron por el Gobierno no le ofrecieron "un organismo internacional, ni una embajada ni ninguno de estos premios".

En su opinión, el director general de la OIT gana más que un presidente del Gobierno o un secretario de Estado en España. "Va a ser la afiliada de CCOO mejor pagada de la historia", ha zanjado Iglesias.

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