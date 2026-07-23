El PP acusa a Sánchez de sacar "el comodín" del pacto climático al no haber hecho "los deberes" con los incendios

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha acusado al presidente Pedro Sánchez de sacar "el comodín" del "pacto climático" entre el PP y el PSOE "cuando ve que hay incendios en España", al tiempo que ha asegurado que cree que "el Gobierno no ha hecho todo lo posible para disponer de los medios aéreos necesarios".

En este sentido, durante una entrevista en el programa de 'La Mirada Crítica' de 'Telecinco', recogida por Europa Press, el dirigente 'popular' ha exigido al Ejecutivo que "abandone" la "propaganda" y ponga "a disposición todos los medios necesarios del Estado para colaborar con las comunidades autónomas".

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"Eso del pacto climático y no sé qué, forma parte de la propaganda del que no hizo los deberes a tiempo y ahora busca defender o excusar todo lo que no ha hecho", ha insistido Tellado.

En contraposición a las críticas hacia el Gobierno, el secretario general de los 'populares' ha expresado su agradecimiento a "todos los dispositivos" que trabajan para "apagar los incendios" y a las comunidades autónomas que "están haciendo su trabajo".

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UN TOTAL DE 108.000 HECTÁREAS CALCINADAS

Los incendios han quemado ya 108.000 hectáreas en España, cuatro veces más de la superficie calcinada en la misma época de 2025, según datos aportados por la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen.

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Ante esta situación, la ministra ha advertido de la magnitud de los fuegos que afectan a superficies "mucho mayores de 500 hectáreas" y ha cifrado en 1.900 los incendios registrados en 2026. "No todos llegan al mismo nivel de gravedad, pero hay que pedir precaución máxima", ha indicado.

En la actualidad hay activos cinco incendios de "especial relevancia", según la ministra, en alusión a los de La Mierla y Selas en Guadalajara, Almorox en Toledo y Villa del Prado en Madrid, Castropodame en León y Borgohondo, en Ávila. A estos hay que sumar fuegos en Soria, Segovia y Huelva, como ha recordado la titular de Transición Ecológico.

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