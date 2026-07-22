Espana agencias

Sumar está abierto a ampliar el decreto ley de vivienda con medidas que no suban precios

Guardar
Google icon

Madrid, 22 jul (EFE).- La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha asegurado que su grupo está abierto a introducir medidas reclamadas por grupos como Junts en el real decreto ley sobre vivienda que acaba de pactar en el Gobierno de coalición si no suponen un "rebote de precios".

En declaraciones a EFE, Barbero ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado este miércoles entre Sumar y sus socios de Gobierno del PSOE para incluir en el real decreto ley que aprobará el 28 de julio el Consejo de Ministros una nueva prórroga de dos años para los contratos de alquiler que venzan antes del 30 de junio de 2028.

PUBLICIDAD

El real decreto ley entrará en vigor tras su publicación en el BOE pero deberá ser convalidado posteriormente en el Congreso, para lo que necesita el apoyo de grupos como Junts, que ya impidió el pasado mes de abril la convalidación de la anterior prórroga.

Por su parte, el PNV y Podemos han planteado este mismo miércoles condiciones para apoyar el real decreto ley relacionadas con la ley del suelo que son incompatibles entre sí, pero la portavoz de Sumar está abierta a negociar con todos para introducir otras medidas.

PUBLICIDAD

"Mientras no produzcan como resultado un rebote de precios y, por lo tanto, no introduzcan dificultades para que la gente pueda seguir viviendo en sus casas a un precio razonable, esas otras medidas yo creo que las podemos conjugar porque no eliminan las primeras (pactadas ya en el Gobierno)", ha señalado.

En concreto, Junts ha reclamado medidas como la creación de deducciones fiscales por compra y renovación de vivienda, así como rebajas fiscales al alquiler para inquilinos con renta inferior a 33.007,20 euros.

Al respecto, Barbero ha comentado que los grupos están planteando medidas que, desde el punto de vista de Sumar, "no son necesarias o no son tan positivas", pero ha insistido en que no eliminan lo pactado ya con el PSOE, por lo que están abiertos a negociar.

"En múltiples normas hemos tenido que negociar con todo el espectro parlamentario y hemos llegado a acuerdos. Y yo creo que llegaremos, sabiendo que nosotras tenemos unos objetivos muy claros", ha dicho, mencionando entre ellos la protección a las familias en situación de vulnerabilidad.

Preguntada por el cambio de actitud del PSOE respecto al pasado 20 de marzo, cuando Sumar se plantó ante los socialistas en un Consejo de Ministros extraordinario para obligarles a apoyar esta prórroga de alquileres, ha dicho que esa presión ha podido influir, pero también el hecho de que la vivienda es "un clamor social". EFE

(foto)(video)(audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Kiko Rivera cancela toda su gira de verano por un “grave problema de salud”: “Es una decisión muy difícil, ahora necesito centrar todas mis fuerzas”

El DJ ha compartido el comunicado oficial en redes sociales, pocos días después de denunciar el robo de su coche

Kiko Rivera cancela toda su gira de verano por un “grave problema de salud”: “Es una decisión muy difícil, ahora necesito centrar todas mis fuerzas”

Una experta en realeza internacional cree que la princesa Leonor salvará la Corona española tras los escándalos del rey emérito: “No toma el camino fácil”

“El actual rey Felipe ha limpiado muchísimas cosas”, explica Emma Paaske al medio danés ‘BT’

Una experta en realeza internacional cree que la princesa Leonor salvará la Corona española tras los escándalos del rey emérito: “No toma el camino fácil”

La Audiencia Nacional ordena rastrear las cuentas de Santos Cerdán y de su entorno familiar para seguir el rastro de los fondos presuntamente procedentes de Servinabar

El juez Ismael Moreno atiende la petición de la UCO y ordena a cinco entidades bancarias entregar toda la información financiera de Santos Cerdán, su mujer, su hija, su hermana y su cuñado para completar el análisis patrimonial de la presunta trama

La Audiencia Nacional ordena rastrear las cuentas de Santos Cerdán y de su entorno familiar para seguir el rastro de los fondos presuntamente procedentes de Servinabar

El precio de la luz por la noche supera ya al del mediodía en plena ola de calor: la madrugada es un 30,6% más cara que la media del año

En los momentos de mayor tensión del mercado, el precio del kilovatio hora durante la madrugada llegó hasta los 19,92 céntimos, frente a los 11,79 céntimos registrados en esa misma franja durante el resto del año

El precio de la luz por la noche supera ya al del mediodía en plena ola de calor: la madrugada es un 30,6% más cara que la media del año

La razón por la que Borja Iglesias eligió una canción de Violadores del Verso para celebrar el Mundial: “Me ayudaste con tu música en los momentos más oscuros de mi vida”

El campeón del mundo ha respondido al emotivo mensaje que le dedicó el rapero zaragozano tras escuchar ‘Cantando’ en Cibeles

La razón por la que Borja Iglesias eligió una canción de Violadores del Verso para celebrar el Mundial: “Me ayudaste con tu música en los momentos más oscuros de mi vida”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional ordena rastrear las cuentas de Santos Cerdán y de su entorno familiar para seguir el rastro de los fondos presuntamente procedentes de Servinabar

La Audiencia Nacional ordena rastrear las cuentas de Santos Cerdán y de su entorno familiar para seguir el rastro de los fondos presuntamente procedentes de Servinabar

La ley de amnistía alcanza a los cinco síndicos del 1-O: un juzgado de Barcelona archiva la causa tras más de dos años de bloqueo judicial

Accidente laboral en Renfe: muere un trabajador de una empresa contratista y otros dos resultan heridos en la base de mantenimiento de Villaverde (Madrid)

Feijóo promete que reformará el Código Civil para “ordenar la nacionalidad” y restringir la ley de nietos: “El pasaporte no se regala”

Page pone “una nota de color” al segundo mayor incendio en la historia de España, en La Mierla: “Es una forma hermosísima de celebrar la gran victoria de la Selección”

ECONOMÍA

El precio de la luz por la noche supera ya al del mediodía en plena ola de calor: la madrugada es un 30,6% más cara que la media del año

El precio de la luz por la noche supera ya al del mediodía en plena ola de calor: la madrugada es un 30,6% más cara que la media del año

Pablo Borraz, arquitecto: “El 30% de lo que gastas en tu casa no es para tu casa”

Tener a tus compañeros de trabajo en redes sociales, sí o no: un experto en recursos humanos lo explica

PSOE y Sumar acuerdan ampliar la prórroga de los alquileres para los contratos que finalicen antes de julio del 2028 y así reforzar la protección de los inquilinos

La construcción de vivienda protegida anota su mejor primer trimestre en 14 años con un alza del 75%: cuatro de cada diez se destina a alquiler

DEPORTES

Mourinho pone en marcha su plan a falta de un mes para que la temporada dé el pistoletazo de salida

Mourinho pone en marcha su plan a falta de un mes para que la temporada dé el pistoletazo de salida

Cómo han vuelto los 26 de De la Fuente tras la segunda estrella: del ‘baño’ de tomates de Fabián y Gavi al “Viva San Fermín” de Mikel Merino

El arbitraje español, en el punto de mira tras el Mundial 2026: solo un partido pitado de 104 y en la fase de grupos

Rodri, Pedro Porro y Cucurella en el once ideal del Mundial 2026: hay una sorpresa en portería

Toda las dudas sin resolver del Mundial 2030: de dónde será la final del torneo, a las sedes o el número de selecciones participantes