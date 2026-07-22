Ocho heridos en una deflagración de gas en una estación de metro en obras de Barcelona

Barcelona, 22 jul (EFE).- Ocho personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, a causa de una deflagración de gas que se ha producido la noche de este miércoles en el acceso de una estación de metro de Barcelona y que ha derivado en un aparatoso incendio.

Los hechos han ocurrido en la estación de metro L5 de la Plaça de Sants, actualmente en obras, según ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

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Los heridos, todos hombres, al parecer trabajadores de las obras, han sido trasladados a los hospitales Vall d'Hebron y Clínic de Barcelona, dos de ellos en estado grave, tres menos graves y otros tres con carácter leve.

Por este incidente, el SEM ha activado 8 ambulancias. EFE

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