Junts no apoyará el decreto de vivienda si el Gobierno no incluye sus medidas fiscales

Madrid, 22 jul (EFE).- Junts per Catalunya ha asegurado este miércoles que no apoyará el nuevo decreto de vivienda si el Gobierno mantiene las medidas "que perpetúan las ocupaciones" y no protege ni a los inquilinos ni a los pequeños propietarios.

En un comunicado, Junts ha exigido este miércoles incentivos fiscales para los inquilinos, protección al pequeño propietario y una mayor inversión pública en oferta de alquiler.

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Asimismo, ha pedido que se desbloquee la ley contra la ocupación ilegal que presentó hace dos años y que aún sigue pendiente.

Junts considera que las políticas intervencionistas del Gobierno no solo no han solucionado el problema del acceso a la vivienda, sino que lo han agravado, trasladando la subida de precios a municipios donde la situación no era tan crítica.

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Por ello, la formación catalana reclama que el estado, al igual que hacen la mayoría de los gobiernos europeos, asuma el coste de las políticas de vivienda social para las personas vulnerables, y no los pequeños propietarios, además de pedir que se restablezcan las cuentas de ahorro para la vivienda, con el fin de ayudar a los jóvenes a ahorrar para la compra de su primera vivienda.

Este decreto de vivienda ha sido acordado por PSOE y Sumar y será aprobado el próximo 28 de julio en Consejo de Ministros. Entre sus puntos destacados se incluye una nueva prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler que venzan antes del 30 de junio de 2028. EFE

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