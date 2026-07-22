Evacúan una urbanización en Almorox (Toledo) y confinan otra por el incendio forestal

Toledo, 22 jul (EFE).- El incendio forestal iniciado este miércoles en Almorox (Toledo), que el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha declarado en situación operativa nivel 2, ha obligado a evacuar la urbanización El Pinar y a confinar la urbanización El Romillo, ambas situadas en este municipio toledano.

Según Infocam, se ha enviado un mensaje Es-Alert para informar de la situación a la población.

Además, permanece cortada la carretera N-403 entre Cadalso de los Vidrios y Almorox.

También la Comunidad de Madrid ha activado la situación operativa 2 del Plan ante Incendios Forestales por el incendio forestal en Almorox, suceso que ha provocado la evacuación de la urbanización El Encinar del Alberche del municipio madrileño de Villa Del Prado, donde se ha confinado a la población.

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Según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, hasta la zona se han desplazado 15 dotaciones terrestres y aéreas de Bomberos de la Comunidad de Madrid y Bomberos Forestales autonómicos.

En el incendio trabajan asimismo bomberos forestales del Infocam, que según el sistema de información de incendios forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible, tiene siete medios terrestres y 29 efectivos en la zona.

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El fuego ha sido detectado a las 16:52 horas por un vigilante fijo. EFE