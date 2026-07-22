El proceso de Sandra Ortega contra su exgestor José Leyte es sobreseído por quinta vez

A Coruña, 22 jul (EFE).- El proceso en que Sandra Ortega, hija mayor del fundador de Inditex Amancio Ortega, contra el antiguo gestor de Rosp Corunna José Leyte ha sido sobreseído nuevamente, y ya es la quinta vez que esto sucede.

La plaza número 4 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de A Coruña, en un auto del 20 de julio al que ha tenido acceso EFE, decreta el sobreseimiento provisional de la causa.

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El auto relata los hechos denunciados y hace "un juicio provisorio de punibilidad", en el que entiende que no cabe responsabilidad penal de José Leyte.

El proceso judicial entre ambos se extiende desde hace varios años, cuando Leyte demandó un despido improcedente, que perdió, y Ortega posteriormente lo acusó de falsificar su firma para beneficiar la financiación de la cadena hotelera Room Mate y también le reclamó 2.870.000 euros.

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Este quinto sobreseimiento está en un auto que no es firme, pues contra él cabe presentar recursos de reforma y apelación. EFE