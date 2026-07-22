El incendio de Ávila eleva su peligrosidad por posible afección al casco urbano y bosque

Ávila, 22 jul (EFE).- La Junta de Castilla y León ha declarado el nivel 2 en el Índice de Gravedad Potencial (IGR) en el incendio que se ha declarado a las 13.02 en el término municipal abulense de Burgohondo (1.300 habitantes) ante la posible afección al casco urbano de unas llamas que afectan a más de 300 hectáreas de masas arboladas.

Según han confirmado a EFE el delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández, ante esta situación estaba previsto que constituyera el Centro de Coordinación Operativo Integrado Provincial (CECOPI).

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Desde que se declaró el incendio a las 13.02 horas por causas que están siendo investigadas, han participado en las labores de extinción un total de 38 medios humanos y materiales, entre ellos una decena de aéreos en esta zona situada en la comarca del Valle del Alberche, a unos 35 kilómetros al sureste de la capital.

Tras declararse el nivel 1 IGR a las 15.15 horas, la Junta ha decretado el nivel 2 a las 22.32 horas, ante la posible afección del casco urbano, así como de la afectación de más de 300 hectáreas de masas arboladas.

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En los trabajos para tratar de controlar las llamas participan a última hora de este miércoles seis autobombas, dos cuadrillas terrestres, cuatro cuadrillas de Especialistas en la Lucha contra Incendios Forestales (ELIF), tres agentes medioambientales, dos bulldózer y otros tres medios sin especificar.EFE

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