Cancelada la rueda de prensa de presentación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Santo Domingo, 22 jul (EFE).- El comité organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 canceló la rueda de prensa prevista para este miércoles en la que presentaría los "avances" en la organización y montaje del evento deportivo que se inaugurará oficialmente el próximo viernes.

No se ha ofrecido una explicación de la cancelación de la conferencia de prensa que se había programado para las 10:00 hora local (14:00 GMT).

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A pesar de que la inauguración oficial de estos Juegos se celebrará el próximo viernes, el gran número de modalidades que han de disputarse en el complejo acuático ha obligado a los organizadores a adelantar el inicio de las competiciones.

Es el caso de las competencias de polo acuático, que empezaron el lunes pasado, mientras que el bádminton lo hará a partir de este jueves.

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Del 24 de julio al 8 de agosto estos Juegos reunirán a más de 5.000 atletas de 37 países de Centroamérica y el Caribe y 40 deportes. La competición se desarrollará mayormente en la capital dominicana.

Entre las modalidades que se disputarán fuera de Santo Domingo, está el golf, que se desarrollará en la turística zona de Punta Cana, al este del país; así como el canotaje de velocidad y el remo, que se celebrarán en Bonao (centro). EFE

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