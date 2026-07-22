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Autorizan el regreso de los vecinos evacuados por el incendio de Selas (Guadalajara)

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Toledo, 22 jul (EFE).- El incendio forestal que se declaró este martes en Selas (Guadalajara) evoluciona de forma "favorable" y este miércoles se ha autorizado el regreso a sus domicilios de los vecinos de los seis municipios que fueron evacuados.

En archivo sonoro remitido a los medios de comunicación, el director técnico de la emergencia, Juan José Fernández, en el incendio de La Mierla (Guadalajara) ha informado del levantamiento de las medidas de protección ciudadana relacionadas con la evacuación de seis localidades.

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"Ya se ha establecido la orden para que la gente pueda volver a sus domicilios", ha señalado Fernández, quien ha añadido que "se está recuperando la normalidad" y que se ha procedido a la desactivación y el retorno de algunas unidades, entre ellas, la Unidad Militar de Emergencias.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado en su perfil de X que, "afortunadamente, se han cumplido las previsiones" y los vecinos de los municipios afectados por el fuego en Selas ya pueden regresar a sus casas.

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Además, ha destacado la "buena evolución" en el incendio de La Mierla, que ya ha permitido a Castilla y León levantar la evacuación del municipio de Barcones, en la provincia de Soria.

"Todavía queda mucho por hacer, pero quiero agradecer su labor a todos los profesionales y a todas las administraciones que están colaborando en la extinción de estos incendios. Gracias de corazón", ha añadido el presidente regional.

El fuego en Selas afecta a unas 2.600 hectáreas y obligó a evacuar Aragoncillo, Establés, Concha, Torrubia, Tartanedo y Pardos, en la provincia de Guadalajara. EFE

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