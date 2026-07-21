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Tunick hará realidad un nuevo "sueño" en el casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria

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Las Palmas de Gran Canaria, 21 jul (EFE).- El fotógrafo y artista visual estadounidense Spencer Tunick hará realidad un nuevo "sueño" en el casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria la madrugada de este domingo en una intervención efímera en la que participarán unas 450 personas, con mensaje de homenaje a la comunidad LGTBIQ+.

El conocido autor de instalaciones artísticas de desnudos colectivos en espacios públicos ha presentado este martes los detalles de este proyecto, denominado 'Gran Spectrum' y que materializará por invitación del festival 'Culture & Business Pride', que une cultura, pensamiento, diversidad, derechos humanos y celebración.

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El creador neoyorquino ha explicado que las iniciativas artísticas que promueve difieren de las actuaciones musicales o de las conferencias, ya que para acometerlas "practicas o memorizas palabras antes de llegar" al lugar donde tendrán lugar, mientras que "crear arte desde cero es un esfuerzo increíblemente desafiante para cualquiera: ser un artista itinerante es algo único".

Sin desvelar las diferentes localizaciones del barrio de Vegueta donde desarrollará esta iniciativa, para la que prevé contar con medio millar de personas, el artista ha destacado que el primer reto es "ganarte la confianza del país, la isla o la ciudad a la que viajas".

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"Tienes que hacer que la obra de arte trate sobre la gente, como prioridad número 1. Y esperas que la gente, que es tu medio, la pintura y el alma de la obra, acuda y te apoye", ha referido.

Tunick ha invitado a todos los canarios a "participar y formar parte de algo salvaje y loco, pero al mismo tiempo permanente, sustancial y hermoso".

"Es un sueño. Pase lo que pase, va a ser un sueño", por lo que ha aconsejado a la ciudadanía que no se lo pierda.

"Espero que la gente visite la página web 'grandspectrum.com', se registre, muestre su interés, investigue sobre mi trabajo y vea que es realmente algo muy cálido y envolvente. Espero ver a todos el domingo por la mañana muy, muy temprano", ha dicho.

En entrevista previa con EFE, el artista neoyorquino confió en que su nueva instalación pueda aportar "algo de energía al concepto de libertad", así como una experiencia que tenga que ver "con la apertura y la comprensión", de tal manera que los voluntarios que participen en ella puedan llevarse esa sensación consigo "y que pueda seguir vibrando de alguna manera" el mayor tiempo posible.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha subrayado que estamos ante un evento de singular relevancia que proyectará a la isla a través de la creación artística y la pondrá en el ámbito internacional al nivel de ciudades como Nueva York o Sídney.

"Estamos hablando de creatividad y de derechos humanos. Además, esta es una tierra de acogida y hablamos de igualdad, de diversidad, de justicia social y de dignidad humana", ha recalcado. EFE

(foto)(vídeo)

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