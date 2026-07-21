Ordenan la evacuación preventiva de dos pedanías por el incendio de Ejulve (Teruel)

Zaragoza, 21 jul (EFE).- El avance del incendio declarado este jueves en Ejulve (Teruel) ha obligado esta tarde a ordenar la evacuación preventiva de La Cañadilla y Cirujeda, dos pedanías del municipio de Aliaga, que se suman la desalojo esta madrugada del municipio de Molinos y de tres masías.

Los vecinos de las dos nuevas pedanías, unas 25 personas, deben dirigirse a Aliaga y han sido avisados a través del 112 Aragón mediante un mensaje ES-Alert, ha informado el servicio de extinción del Gobierno de Aragón, Infoar.

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Además se ha cortado la carretera A-2403 entre los puntos kilométricos 38 y 24, de Ejulve al cruce con la TE-49.

El Gobierno de Aragón mantiene activado el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (Procinfo) en Situación Operativa 2, Nivel 2, y esta tarde está prevista una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) para evaluar la situación de los incendios.

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Hasta el momento el incendio de Ejulve afectaba a una superficie de más de 1.100 hectáreas y un perímetro de 8 kilómetros. EFE