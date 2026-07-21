Moreno resta importancia al negacionismo climático de Vox: "Es una evidencia científica"

Madrid, 21 jul (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha reconocido este martes que Vox, su socio de Gobierno, no cree en el cambio climático, pero le ha restado importancia porque es "una opinión", no tienen competencias en emergencias ante incendios y él sí cree que es "una evidencia científica".

Preguntado por los periodistas por las primeras semanas de Ejecutivo en coalición a su salida de la audiencia con el rey Felipe VI , Moreno se ha mostrado optimista de cara al futuro, pero ha asumido que la legislatura "será" si trabajan de "manera razonable dentro de las diferencias" y que si no es viable, se acabará.

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Ha recordado en este contexto que la coalición con Vox no era su opción preferida, pero ha señalado que la formación solo tiene un consejero, que él va a marcar la legislatura y que va a gobernar para todos los andaluces, piensen lo que piense.

Tras defender la existencia del cambio climático, ha considerado también que no se debe utilizarse como "excusa" para eludir la prevención de los incendios forestales, sino que, en su lugar, se debe "actualizar" a la sociedad para afrontar este fenómeno y ha recordado el plan aprobado por su gobierno en la pasada legislatura.

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El líder autonómico ha comentado con el rey la situación de las familias afectadas por el incendio de Los Gallardos, así como las previsiones de fuegos forestales en la región para este verano, en el que, ha recordado, las olas de calor son "cada vez" más largas, extensas e intensivas.

Moreno ha defendido que Andalucía es "una de las pocas" regiones españolas que gasta más en prevención de incendios que en su extinción y ha dicho que cuentan con el sistema contra estos "más potente".

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Aún así, ha reconocido que existen fuegos que son "inapagables" por las condiciones climáticas y las características de los incendios de "sexta generación", entre los que ha situado al actual en Guadalajara.

Moreno ha trasladado a las autoridades de esa región y también de Aragón su "máxima solidaridad" y las ha ofrecido ayuda si la necesitan. EFE

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