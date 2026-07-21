La oposición pregunta quién pagó el viaje de Pérez Llorca a la final del Mundial

València, 20 jul (EFE).- El PSPV-PSOE y Compromís han exigido explicaciones al president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, de su viaje a la final del Mundial de fútbol y han preguntado cómo logró su entrada y quién pagó su viaje y estancia en Nueva York, si él mismo o una empresa.

Para el PP, lo importante es que este desplazamiento del president no ha supuesto ningún coste a las arcas públicas valencianas, mientras que Vox solo espera que en los viajes de ida y vuelta, Pérez Llorca haya tenido tiempo "estudiar la aplicación y ejecución de los presupuestos" y "cómo desarrollar reglamentariamente la aplicación de la prioridad nacional".

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Así lo han afirmado los síndics de los diferentes grupos parlamentario en los pasillos de Les Corts Valencianes, donde este martes y miércoles se debaten los presupuestos de la Generalitat para 2026, que quedarán aprobados el miércoles con los votos del PP y Vox.

El síndic del PSPV, José Muñoz, ha considerado que existe una contradicción entre lo que dice Pérez Llorca y lo que hace, ya que dijo que ese viaje es de carácter personal y los gastos los ha pagado él mismo, pero la entrada es de carácter institucional.

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"Mi duda es: ¿ha ido como president de la Generalitat en cuanto a la entrada, valorada en 24.000 dólares y con la dificultad de conseguirla, pero en cambio ha ido como Pérez Llorca, como una persona particular, en el caso del viaje y, por tanto, de los gastos asociados a ese viaje?", se ha preguntado.

El PSPV ha registrado varias solicitudes de documentación para saber cómo ha conseguido el president esa entrada, ya que ve "curioso" que el único presidente autonómico que ha ido a la final haya sido Pérez Llorca, junto con su secretario autonómico de Comunicación, Vicente Ordaz, y el diputado provincial de Alicante Bernabé Cano.

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El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha exigido también explicaciones de este viaje y ha preguntado si se lo ha pagado él o si ha sido una empresa, en concreto, ha apuntado, una en la que Vicente Ordaz tiene "algún tipo de vinculación familiar".

El síndic del PP, Fernando Pastor, ha defendido que la entrada y el viaje del president ha tenido un coste de cero euros para los valencianos, frente a los 3.700 euros que gastó el exconseller de Educación y Deportes Vicent Marzà (Compromís) para ver una final del Villarreal en Europa o los 5.000 del expresident de la Generalitat Ximo Puig para contratar al grupo de música 'La habitación roja'.

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"Ese viaje no le ha costado nada a los valencianos, no les ha costado la entrada, no les ha costado el desplazamiento ni el avión ni el hotel, que lo ha costeado el propio president", ha dicho Pastor. EFE

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