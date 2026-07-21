La automoción valora las ayudas directas al vehículo eléctrico por aportar certidumbre

Madrid, 21 jul (EFE).- Las principales patronales de la industria automovilística en España valoran que el Gobierno haya aprobado este martes las bases reguladoras del Plan Auto+ para ayudas directas a la compra de vehículos eléctricos y electrificados, que tendrá carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero.

Para Anfac (fabricantes automovilísticos) es un "paso fundamental" de cara a seguir acelerando la electrificación en el país, una interpretación en la que coincide Ganvam (distribución), que cree que "aporta certidumbre a los compradores", mientras que Anesdor (dos ruedas) entiende que el ciclomotor debería estar en el programa.

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Anfac recuerda en un comunicado que las ayudas del Auto+ son compatibles con los incentivos ofrecidos por las marcas, de hasta 1.000 euros, así como con la deducción del IRPF de hasta el 15 % del importe de la compra, con un máximo de 3.000 euros por la adquisición de modelos electrificados.

En conjunto, estos instrumentos "configuran un marco de apoyo sólido para acelerar la renovación del parque y estimular el mercado de vehículos electrificados", prosigue.

No obstante, la asociación insiste en que sigue siendo imprescindible avanzar también en la descarbonización del transporte pesado, y lamenta que desde hace casi dos años no existan programas de ayudas directas dirigidas a la renovación de las flotas de camiones y autobuses.

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De ahí que urja a poner en marcha nuevos mecanismos de apoyo para un sector "estratégico y esencial" para la competitividad y el funcionamiento de la economía española.

Por su parte, Ganvam reclama en un comunicado al Gobierno garantizar una dotación económica suficiente para cubrir la demanda, como mínimo, hasta final de año, para que los ciudadanos tengan un marco estable de acceso a las ayudas que permita seguir impulsando el ritmo de la electrificación actual.

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Pero "descarbonizar no es solo electrificar", sostiene la patronal del sector de la distribución, que incide en la necesidad de impulsar el rejuvenecimiento del parque para acelerar los objetivos ya que el Auto+ prescinde del incentivo al achatarramiento.

En esta línea, Ganvam aboga por activar cuanto antes un plan nacional de renovación, máxime cuando el Congreso ha exigido al Ejecutivo cumplir con los compromisos pendientes de la Ley de Movilidad Sostenible, entre los que se encuentra la activación de esta iniciativa.

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Mientras, el sector de las dos ruedas, representado por Anesdor, valora positivamente en un comunicado el real decreto, aunque entiende que debería haberse incluido al ciclomotor en el programa y que el tope de 10.000 euros para las motos elegibles es "demasiado bajo y penaliza a las de mayores prestaciones".

También se ha pronunciado el Transport & Environment (T&E), grupo de campaña de transporte limpio en Europa.

En su opinión, el criterio del origen de fabricación debería aprovecharse plenamente como palanca para hacer asequibles los vehículos eléctricos que crean empleo y riqueza en España y en Europa, frente a los modelos importados con los que compiten en el mercado europeo. EFE

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