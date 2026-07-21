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El PP andaluz pide a Montero explique "los detalles del rescate" de Plus Ultra que "autorizó con dinero público"

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El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha manifestado este martes que la líder del PSOE-A, María Jesús Montero, tiene una "magnífica oportunidad para dar explicaciones" sobre el "rescate con dinero público de la aerolínea Plus Ultra", que ella "aprobó y firmó como ministra de Hacienda".

En rueda de prensa en Sevilla, Repullo ha señalado que, en su día, Montero calificó esa operación "estratégica", pero, al final "no lo ha sido para la economía nacional, sino para la de José Luis Rodríguez Zapatero (expresidente del Gobierno), su íntimo amigo, referente y faro moral".

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"De los 53 millones de euros del dinero de todos que se llevó la aerolínea, Zapatero se llevó más 500.000 euros", según ha explicado Repullo, apuntando que eso "lo ha dicho ante el juez el socio y el que le pagó a Zapatero" y "lo reconoce también la aerolínea Plus Ultra, que no ha tenido más remedio que abrir una investigación interna y ha anunciado que colaborará con la Justicia".

De otro lado, Repullo ha recordado las palabras de Montero de que estaba "muy enfadada por las cloacas del sanchismo", cuando "la UCO ha descubierto pagos del PSOE-A con dinero público que iban destinados a (Gaspar) Zarrías (exvicepresidente de la Junta) y a Leire Díez para financiar precisamente las cloacas y mantener a (Pedro) Sánchez".

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"Su credibilidad está bajo mínimos", según ha añadido, y se ha referido a la condena a Francisco Vallejo, exconsejero de la Junta en la época en la que Montero ostentaba la cartera andaluza de Sanidad.

"El PSOE de Montero representa la desigualdad, la entrega al sanchismo y el peor pasado, así como los muros, el abuso de poder y la parálisis", según Repullo.

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