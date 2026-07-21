El Gobierno Vasco emplaza al Ministerio de Sanidad a seguir su ejemplo con los médicos

Vitoria, 21 jul (EFE).- La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha defendido el acuerdo alcanzado con el Sindicato Médico de Euskadi y ha subrayado que el "origen" de este pacto está en el "inmovilismo y la cerrazón" del Ministerio de Sanidad, al que ha emplazado a seguir su "ejemplo".

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco firmó ayer un acuerdo con el Sindicato Médico de Euskadi en el que se recogen medidas relativas específicas para este colectivo a las condiciones de desempeño profesional del personal médico y facultativo especialista, con la mejora y revisión del modelo de retribución y libranza de las guardias.

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"El acuerdo es bueno para el colectivo médico y para la ciudadanía, ha dicho Ubarretxena, que ha explciado que Osakidetza ha tenido que dar este paso por el "inmovilismo y la cerrazón" del Ministerio de Sanidad ante las peticiones de un estatuto propio de los facultativos y las jornadas de huelga convocadas para hacer visible esta reclamación.

En este sentido, ha insistido en que el Gobierno Vasco "ha intentado hacer sus deberes" y ahora "la pelota vuelve a estar en el tejado del Ministerio", al que ha emplazado a seguir el ejemplo vasco. EFE

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