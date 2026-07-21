El Betis de Pellegrini coge forma desde la portería

Sevilla, 21 jul (EFE).- El séptimo proyecto del chileno Manuel Pellegrini en el Betis va cogiendo forma desde la portería, demarcación en la que se han producido más cambios, a un mes de su puesta de largo liguera que será el próximo 21 de agosto en La Cartuja ante la Real Sociedad.

Cumplimentada su primera concentración de pretemporada en Harsewinkel (Alemania), que cerró con un primer amistoso ante el modesto alemán Sportfreunde Lotte al que derrotó por 0-3, los cambios van sucediéndose a cuentagotas en la plantilla bética, en la que esta semana se ha cerrado una remozada portería.

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Retirado Adrián San Miguel, Pau López ha rescindido sus dos años de contrato para irse al Andorra y en su lugar ha llegado cedido por un año desde el Villarreal Diego Conde para competirle o compartir titularidad con Álvaro Valles, con el reciente campeón de Europa sub-19 Manu González como tercero.

Tanto Diego Conde, una vez pasado reconocimiento médico y firmado su cesión hasta 2027 con una opción de compra, como Manu González ya entrenan en Sevilla a las órdenes de un cuerpo técnico comandado por Rubén Cousillas mientras no se reincorpore Pellegrini, quien abandonó la concentración en Alemania por unos asuntos personales.

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A tierras alemanas sí viajaron y ya se han estrenado los dos primeros fichajes béticos, el centrocampista uruguayo Facundo Bernal, llegado desde el Fluminense brasileño tras el traspaso de Sergi Sltimira al Sporting de Lisboa; y el lateral zurdo Fran García, fichado del Real Madrid para cubrir una de las posiciones más urgidas y reclamadas junto a la del delantero centro.

En el año en el que el Betis regresa a la Liga de Campeones veintiún ejercicios después, el fondo de armario de la plantilla se antojan básicas para competir por tres, por lo que la llegada de un punta es uno de los objetivos declarados por el club para compartir posición con el colombiano Cucho Hernández con las opciones canteranas de Pablo García y el también campeón europeo José Antonio Morante.

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Uno de los puntales arriba del Betis de Pellegrini es el extremo marroquí Ez Abde, clave en la clasificación europea y que acaba de incorporarse a los entrenamientos en Sevilla para ir cogiendo su mejor forma tras perderse el Mundial por un esguince de rodilla que se produjo en un amistoso entre Marruecos y Noruega previo a la cita mundialista, el pasado 7 de junio.

Abde tiene ante sí la recta final de su recuperación total antes de enfundarse la camiseta bética en una pretemporada que tiene, hasta el 25 de julio, su segundo capítulo en Sevilla y que se cerrará con sendas concentraciones en Marbella (Málaga), del 27 de este mes hasta el 1 de agosto, y Dublín, del 3 al 7 de agosto.

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Hasta el comienzo de LaLiga, el Betis de Pellegrin tiene cerrado un calendario de amistosos que en julio incluye Recreativo de Huelva (22), Granada (25) y Olympique de Lyon (29); y, en agosto, Almería(1), Arsenal (5) y Bournemouth (8).

Habrá, lógicamente, salidas y entradas de futbolistas antes de que empiece a rodar el balón de forma oficial y el último en incorporarse será el argentino Giovani Lo Celso por haber formado parte de la selección de Argentina subcampeona del Mundo ante España. EFE

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